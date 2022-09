Il coro del Regio in concerto al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

Le grandi pagine corali verdianerisuonano nel teatro intitolato al Maestro, nella sua terra natale: sarà il Coro del Teatro Regio di Parma, diretto e accompagnato al pianoforte da Martino Faggiani, protagonista del Concerto coralesabato 1 ottobre 2022, ore 15.00al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto.

In programma, brani daIl trovatore, Macbeth, Nabucco, I Lombardi alla prima Crociata, Otello, Rigoletto, La traviata: dalle opere giovanili ai cori più celebri della “trilogia popolare”, fino agli ultimi anni,il concertooffreun ampio arco della produzione del compositore attraverso pagine in grado di rappresentare in tutta la loro immediatezza e profonditàsentimenti umaniuniversali.

Tra i brani in programma, le due versioni del coro “Patria oppressa” da Macbeth a confronto: la prima del 1847 e quella definitiva, composta per la rappresentazione dell’opera a Parigi nel 1865. Il Festival Verdi torna quest’anno al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, nello scrigno teatrale ottocentesco della Rocca, per accogliere i tanti appassionati che giungeranno da ogni parte del mondoariassaporare il piacere dell’ascolto dell’opera verdiana nel cuore della terra natale del Maestro.Prossimi appuntamenti: Rigoletto e la maledizione, la nuova produzione del Teatro Regio di Parma, nell’arrangiamento per ensemble da camera di Alessandro Palumbo dell’opera di Giuseppe Verdi, con la regia di Manuel Renga, che debutta venerdì 7 ottobre 2022, ore 20.00 (recite domenica 9, giovedì 13, domenica 16 ottobre 2022 ore 15.00); il Concerto Sinfonico con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Haoran Liin programma martedì 11 ottobre 2022, ore 20.00.

Il Coro del Teatro Regio di Parma sarà protagonista del Concerto sinfonico-corale al Teatro Regio di Parma in programma mercoledì 12 ottobre 2022, ore 20.00, con la direzione di Sebastiano Rolli e la partecipazione del soprano Anna Pirozzi.BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA Biglietti da 10 a 50 euro.Biglietteria del Teatro Regio di Parma. Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.itOrari di apertura: dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00 e un’ora precedente lo spettacolo.In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un’ora precedente lo spettacolo.Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi.

Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express.I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su teatroregioparma.L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio