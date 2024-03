“Il Cuoco e Il Contadino” in tour nei Musei del Cibo della provincia

Il format di successo “Il Cuoco e Il Contadino” promosso da Confagricoltura Parma con la collaborazione del Parma Quality Restaurants è pronto a entrare nei Musei del Cibo della nostra provincia, con un ricco calendario di eventi che toccherà tutte le strutture aderenti alla rete, a partire da domenica 24 marzo, con il primo appuntamento ai Musei della Pasta e del Pomodoro, nella Corte di Giarola, a Collecchio. L’iniziativa ha inoltre il patrocinio del Comune di Parma.

«Il progetto “Il Cuoco e il Contadino” – commenta Roberto Gelfi, presidente di Confagricoltura Parma – ha il grande pregio di dare risalto al ruolo fondamentale di agricoltura ed allevamenti. Raccontare ai consumatori e ai visitatori dei Musei del Cibo come nascono i nostri prodotti, poi abilmente trasformati in cucina, è un’operazione necessaria e preziosa per spiegare quanto impegno, dedizione e cura della terra e degli animali ci sono nelle varie attività del settore primario. Far avvicinare produttori agricoli, allevatori e ristoratori è il valore aggiunto di questo progetto nato due anni fa e che ora muove un altro importante passo andando in tour nei Musei del Cibo, luoghi che custodiscono i segreti delle produzioni d’eccellenza del territorio Parmense».

«Fare ristorazione per noi vuol dire innanzitutto conoscere la storia del territorio e della sua cucina, dalla quale partire per tracciare la gastronomia del futuro – spiega il presidente PQR Enrico Bergonzi -. Portare il progetto Il Cuoco e Il Contadino dentro ai Musei del Cibo si sposa in pieno con questi valori, perché avremo il territorio con le sue produzioni più tipiche, la storia dei suoi prodotti e le sue tradizioni, fino al racconto che viene fatto dagli chef attraverso il loro lavoro quotidiano. Nei vari appuntamenti valorizzeremo i singoli prodotti che sono emblema di Parma, conosciuti in tutti il mondo, celebrandoli direttamente sul nostro territorio».

«I Musei del Cibo vogliono essere dei luoghi vivi e aperti, spazi in cui venire a conoscere le eccellenze del nostro territorio, non solo luoghi di conservazione. Per questa ragione a marzo, nel mese della riapertura organizziamo laboratori gratuiti dedicati a bambini e ragazzi e l’iniziativa “Il Cuoco e il Contadino” sposa in pieno la nostra filosofia – sottolinea il presidente Mario Marini -. Siamo felici di poter far scoprire nuovi modi di cucinare pomodoro e pasta, prodotti amatissimi da tutti, a partire dai più piccoli e alla base dell’alimentazione italiana».

La giornata inizierà alle ore 15.30 con le attività per le famiglie gestite dai Musei del Cibo che prevedono il laboratorio didattico per bimbi “Una mappa tira l’altra: Tra chicchi e farine, alla ricerca della ricetta perduta!”, che impegnerà i più piccoli con una particolare caccia al tesoro alla ricerca degli ingredienti di una misteriosa ricetta tra le tante del Museo della Pasta. Come veri detectives, i bambini, divisi in squadre, dovranno orientarsi nel museo e mettere in campo tutte le loro abilità per scoprire, giocando, i segreti del mondo della pasta, trovare le soluzioni e comporre la ricetta misteriosa (iscrizione gratuita con obbligo di prenotazione tramite APP Parma 2020+1).

Durante questo momento i genitori avranno la possibilità di partecipare alla visita gratuita del Museo del Pomodoro, accompagnati dalle guide di Esperta Srl, che condurranno i partecipanti alla scoperta di storia e tradizione dell’oro rosso nel parmense.

A seguire, alle ore 16, il programma de IL CUOCO E IN CONTADINO… IN TOUR” entrerà nel vivo, con la tavola rotonda “Incontri all’italiana: pasta e pomodoro, protagonisti in cucina” un confronto fra professionisti del settore gastronomico sui due simboli della tradizione alimentare italiana e più in generale pilastri della dieta mediterranea, fra tradizioni e nuove prospettive, curiosità e storia del territorio. A moderare l’incontro sarà il giornalista Sandro Piovani che dialogherà con lo chef Enrico Bergonzi, presidente Parma Quality Restaurants; Mario Marini, presidente Musei del Cibo; Roberto Gelfi, presidente Confagricoltura Parma; Giovanni Minardi, Responsabile Ambiente e Qualità di Rodolfi Mansueto SpA; Roberto Restiani, titolare de Il Nuovo Mondo dei Grani Antichi e membro della Coop. Valceno; Valerio Antolini dell’Associazione Gastronomi Professionisti.

E dopo avere parlato di pasta e pomodoro, alle 16.40 tutti in cucina con lo show cooking della chef Barbara Dall’Argine, gentilmente ospitato nell’Agrilab Giarola dei Parchi del Ducato. Il pubblico potrà così carpire direttamente dalla chef i trucchi per ricreare a casa un piatto che in modo semplice, riesce a valorizzare con originalità i due ingredienti immancabili sulle nostre tavole, apprezzati da grandi e piccoli. Al termine dello show cooking i partecipanti potranno assaggiare la ricetta preparata, oltre a scoprire l’abbinamento perfetto con il vino, grazie alla partecipazione di Roberto Delfi dell’Associazione Italiana Sommelier.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

———————–

PROGRAMMA IL CUOCO E IL CONTADINO… IN TOUR 2024

24 marzo – Museo della Pasta e Museo del Pomodoro (Giarola – Collecchio)

14 aprile – Museo del Parmigiano Reggiano (Soragna)

26 maggio – Museo del Prosciutto (Langhirano)

9 giugno – Museo del Salame (Felino)

22 settembre – Museo del Vino (Sala Baganza)

13 ottobre – Museo del Fungo (Borgotaro)

17 novembre – Museo del Tartufo (Calestano)

1 dicembre – Museo del Culatello (Polesine)