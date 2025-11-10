Il decennale di Mangiamusica al Teatro Magnani di Fidenza

Sarà un decennale speciale per Mangiamusica, all’insegna delle grandi storie della musica e delle leggende: Alberto Fortis, Cochi Ponzoni, Ronnie Jones, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Claudio Sanfilippo, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Michele Fazio. Oltre a quattro imperdibii Mangiastorie firmate Made in Borgo.

Mangiamusica, il format identitario e culturale creato nel 2016 dal giornalista Gianluigi Negri, che ogni anno registra un grande successo di pubblico e critica, celebra il proprio decennale. Le grandi storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza (Parma) grazie all’originale rassegna, a ingresso libero, la cui decima edizione si aprirà sabato 15 novembre. Cantautori, musicisti e artisti saranno “abbinati” ai migliori prodotti del Made in Borgo: a Fidenza arriveranno nomi come Alberto Fortis, Cochi Ponzoni (insieme a Claudio Sanfilippo), Ronnie Jones (accompagnato dal pianista Michele Fazio), Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti,

Il pubblico non solo assisterà gratuitamente a coinvolgenti spettacoli musicali, ma sarà il vero “protagonista” delle Mangiastorie, grazie alle tradizionali e golose degustazioni gratuite che sono il marchio di fabbrica di Mangiamusica fin dalla sua prima edizione.

(immagine tratta dal sito albertofortis.it)

IL PROGRAMMA (presso Teatro Magnani, Fidenza)

Sabato 15 Novembre

Alberto Fortis – “PianoFortis”

Venerdì 28 Novembre

Ronnie Jones (con Michele Fazio) – “Le 9 vite di Ronnie Jones”

Sabato 29 Novembre

Cochi Ponzoni e Claudio Sanfilippo – “Canzoni intelligenti” (con Val Bonetti – chitarra, Marco Brioschi – tromba e flicorno, Rino Garzia – contrabbasso)

Sabato 6 Dicembre

Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti – “Jim Morrison – Fantasie di un poeta rock”

GLI ARTISTI DEL GUSTO E LE DEGUSTAZIONI GRATUITE

Gli artisti del gusto di questa decima edizione sono Fabio Serventi e Elisa Testi del Caseificio Sociale Coduro (miglior Parmigiano Reggiano d’Italia secondo “Gambero Rosso”) e della Bottega del Coduro, Giuliano Persegona con il Parmigiano bio del Caseificio Persegona, Federico e Lorenzo Frascari con le dolci Focacce natalizie della Pasticceria Origo, Luca Bergamaschi delle Cantine Bergamaschi di Samboseto (Busseto) con i suoi vini guareschiani (le cui etichette furono disegnate da Giovannino Guareschi).

Le degustazioni si terranno nel foyer del Teatro al termine degli spettacoli, mentre le Mangiastorie, con i produttori protagonisti sul palco, verranno “servite” prima dell’ingresso in scena dei vari musicisti.

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).

I PARTNER

