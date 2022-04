Il delegato provinciale Friggeri visita le perle del monte Sporno

Il Delegato provinciale alla Pianificazione Daniele Friggeri ha visitato ieri la Rocca di Valle di Castrignano e Palazzo Tarasconi, due perle incastonate sul Monte Sporno.

Friggeri era accompagnato dalle guide Gae Martina Pellacini, Elena Ravazzi Asada, Stefania Bertaccini, Jacopo Ferrari proprietario della Rocca di Valle di Castrignano e Ugo Canali proprietario di Palazzo Tarasconi a Costa, tutti organizzatori del MonteSpornoFest.



“L’incontro e la visita alla Rocca di Valle di Castrignano e a Palazzo Tarasconi, due perle incastonate sul Monte Sporno, sono state l’occasione per condividere strategie di valorizzazione e tutela del paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale – ha spiegato Friggeri – Il festival, una serie di iniziative culturali di conoscenza del territorio, è un mezzo per far partecipare e costruire con cittadini e turisti una cultura diffusa di tutela del paesaggio e dei nostri beni culturali. Ringrazio il gruppo di promotori, formato per la maggior parte giovane e giovani, per l’amore che dimostrano verso questi luoghi e per il coraggio di credere in progetti di rinascita di questi luoghi che altrimenti sarebbero destinati all’abbandono e alla rovina.”