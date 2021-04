Il Digital Talk di Luca Abete fa tappa all’Università di Parma e ospita Ludovica Nasti

Al grido “contagiamoci di coraggio” la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete arriva all’Università di Parma. Ovviamente si tratta di una tappa “virtuale”: l’appuntamento è per giovedì 8 aprile, dalle 10.30, in diretta streaming sulla piattaforma dell’iniziativa e coinvolge l’Ateneo che a marzo 2017 conferì all’inviato di Striscia La Notizia il titolo di Professore ad Honorem in Linguaggio del giornalismo.

L’hashtag pensato per gli universitari italiani festeggia i suoi sette anni in una versione completamente rinnovata: #NonCiFermaNessuno Italia Talk è un digital show in streaming interamente dedicato agli studenti. Un tour che percorre l’Italia da Nord a Sud, isole comprese, per tre mesi, fino a maggio.

La campagna sociale #NonCiFermaNessuno vuole essere un manifesto di energia, una carica motivazionale tanto più necessaria in questo momento di emergenza sanitaria e sociale.

“Uno stile di vita fatto di curiosità, di sperimentazione e piccoli passi in avanti su territori inesplorati può essere utile per tirare fuori i vostri talenti – spiega l’ideatore del format Abete – Spesso abbiamo paura di metterci in gioco e teniamo nascosta la nostra più grande fortuna senza viverla e condividerla. Sperimentarsi aiuta sempre nella ricerca delle certezze. Tra i miei obiettivi futuri: portare questo messaggio motivazionale anche nelle scuole elementari. E lì che si formano gli uomini e le donne del futuro, è lì che bisogna iniziare a plasmare i caratteri, educarli alla vita e rafforzare la loro autostima. Tutto questo potrebbe essere anche un ottimo antidoto contro il bullismo o il cyberbullismo, fenomeni alimentati dalle insicurezze, fragilità e paure altrui”.

Una campagna sociale, quella dell’inviato di Striscia, che parla di coraggio, motivazione ma anche di opportunità, di solidarietà ed ecosostenibilità “veri pilastri – precisa Abete – del mondo post Covid”.

#NonCiFermaNessuno è un laboratorio permanente dei linguaggi della comunicazione più vicini al target. Alla consueta comunicazione ufficiale è stato affiancato un Podcast quotidiano che, con la voce di Luca Abete, racconta le tante anime del tour.

Alla Medaglia del Presidente della Repubblica si affianca quest’anno un altro riconoscimento per #NonCiFermaNessuno: il Patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Novità di quest’anno, il Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento che anche in questa quarta tappa verrà dedicato, su indicazione dell’Ateneo di Parma, a uno studente simbolo di energia, positività e coraggio.

L’appuntamento di Parma, che vedrà anche l’intervento del Rettore Paolo Andrei, avrà come ospite Ludovica Nasti.

La protagonista de L’amica geniale, serie tv nata dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, non ha avuto una vita facile, un po’ come il personaggio che ha interpretato, quello di Lila.

“Sarà proprio lei a raccontarci del suo immenso amore per la vita – conclude Abete – e della necessità di sfidare con forza ogni avversità del destino, anche quelle che sembrano insormontabili. Ma vale la pena sfidarle e, fare come lei, vincere battaglie anche difficili. Oggi ha dinanzi a sé una carriera brillante ma, sicuramente, tanti sogni da voler realizzare. Sicuramente avrà tanto da raccontarci”.

Info per partecipare all’incontro:

Il link per accedere alla visione dedicata agli studenti di Parma (non solo dell’Università ma anche delle scuole superiori), attivo solo l’8 aprile, è https://noncifermanessuno.org/parma-talk/

Sarà inoltre attiva, allo stesso link, una chat per interagire in diretta con Luca Abete e gli ospiti del talk.

Gli studenti avranno la possibilità di partecipare all’evento in diretta video con interventi e domande, prenotandosi alla mail info@noncifermanessuno.net .