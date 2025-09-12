Il direttore generale del Comune di Parma Criscuolo torna a Genova: “Sono stati tre anni straordinari”

Il Comune di Parma comunica che il Direttore Generale Pasquale Criscuolo, dopo tre anni di lavoro presso questo Ente, prenderà servizio presso il Comune di Genova. Pasquale Criscuolo era arrivato a Parma nel 2022 e da subito si è impegnato per riorganizzare la macchina comunale attraverso la rimodulazione dei settori, una profonda reingegnerizzazione dei processi interni e impegnandosi con la Giunta in una campagna di assunzioni senza precedenti, raggiungendo importanti risultati operativi e manageriali.

Il Comune di Parma procederà nell’identificazione di una nuova figura che possa portare avanti il lavoro e garantire la continuità sulle linee impostate in questi anni.

“Saluto Pasquale Criscuolo con affetto e riconoscenza” commenta il Sindaco Michele Guerra “avendo potuto apprezzare la dedizione, la serietà e la professionalità che ha messo in campo in questi anni di produttivo lavoro affrontato insieme sui diversi fronti. Gli auguro di continuare a raggiungere i risultati che un professionista come lui merita.”

“Ho trascorso a Parma tre anni straordinari.” afferma Pasquale Criscuolo “Tanti i percorsi di innovazione portati avanti dal Comune in questo periodo, che hanno avuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ringrazio tutti i Dirigenti e dipendenti per la professionalità ed entusiasmo dimostrati, il Consiglio Comunale e la Giunta e, in particolare, il Sindaco Guerra, con il quale sin da subito è scattata piena sintonia e comunità di intenti e per il quale nutro una grandissima stima. Lo ringrazio per la piena fiducia e sostegno che non mi ha mai fatto mancare. Un ultimo pensiero voglio dedicarlo alla Città e ai cittadini, augurando ogni bene per come meritano.”