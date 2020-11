Il direttore sanitario Ettore Brianti in 2 video interviste fa il punto sui test covid utilizzati all’Ospedale Maggiore, in particolare sugli antigenici rapidi

Sono tre i tipi di test per la diagnosi di Covid-19 utilizzati all’Ospedale Maggiore di Parma, il tampone molecolare (naso-faringeo) utilizzato dall’inizio dell’epidemia; il test sierologico che consente di verificare un eventuale contatto del virus pregresso e recente e, ultimi arrivati, gli antigenici rapidi che, partendo da un tampone naso-faringeo, permettono di ottenere risposte in 15 minuti.

Dei primi due tipi di test abbiamo eseguito all’Ospedale Maggiore 16.000 prestazioni, di cui metà tamponi molecolari e metà sierologici, per l’accesso al Pronto Soccorso, per seguire i pazienti ricoverati e per prevenzione dei dipendenti della nostra Azienda.

Il punto con il direttore sanitario Ettore Brianti:

L’Ospedale di Parma è centro di riferimento provinciale per i pazienti Covid per quanto riguarda i ricoveri al Covid hospital del Barbieri, nelle Terapie intensive e per le attività chirurgiche. Allo stesso tempo l’Ospedale di Parma garantisce tutta l’attività di cura per i pazienti non Covid affetti dalle altre patologie.

I test antigenici consentono di avere risposte sulla positività o negatività dei pazienti in 15 minuti ed inoltre verranno utilizzati anche in orari notturni per una veloce e sicura presa in carico dei pazienti a seconda del risultato del test: