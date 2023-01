Il dramma giocoso di Cimarosa “Il matrimonio segreto” torna al Regio dopo quasi 60 anni

A quasi 60 anni dall’ultima rappresentazione al Teatro Regio di Parma, Il matrimonio segreto, dramma giocoso in due atti di Domenico Cimarosa, su libretto di Giovanni Bertati, torna in scena venerdì 10 febbraio 2023 ore 20.00 (recite domenica 12, venerdì 17 febbraio ore 20.00, domenica 19 febbraio, ore 15.30). Roberto Catalano firma la regia del nuovo allestimento realizzato in coproduzione con Ópera de Tenerife e Teatro Massimo di Palermo; la direzione è di Davide Levi, sul podio dell’Orchestra Cupiditas. Le scene sono di Emanuele Sinisi, i costumi di Ilaria Ariemme, le luci di Fiammetta Baldiserri, i movimenti coreografici di Sandhya Nagaraja.

L’allestimento nasce nel 2021 nell’ambito di Opera (e)Studio, il progetto dell’Ópera de Tenerife che offre alle nuove generazioni di cantanti lirici l’opportunità di affacciarsi sulla scena internazionale, prendendo parte a nuove produzioni e debuttando su prestigiosi palcoscenici d’opera. Protagonisti Giulia Mazzola (Carolina 10, 17), Veronika Seghers (Carolina 12, 19), Antonio Mandrillo (Paolino 10, 17), Bekir Serbest (Paolino 12, 19), Veta Pilipenko (Fidalma 10, 17), Valentina Stadler (Fidalma 12, 19), Francesco Leone (Geronimo 10, 17), Ignas Melnikas (Geronimo 12, 19), Marilena Ruta (Elisetta 10, 17), Eleonora Nota (Elisetta 12, 19), Jan Antem (Conte Robinson 10, 17), Ramiro Maturana (Conte Robinson 12, 19).

Composta tra il 1791 e il 1792 per la corte di Vienna su commissione dell’imperatore Leopoldo, Il matrimonio segreto fu rappresentata il 7 febbraio 1792 al Burgtheater ottenendo subito un enorme successo, tanto che si racconta che quella sera stessa l’imperatore, preso dall’entusiasmo, avesse ordinato una seconda rappresentazione immediata. Un intreccio ricco di equivoci abilmente districati grazie a un perfetto congegno narrativo e uno stile musicale brioso, leggero, scorrevole, rendono il capolavoro di Cimarosa l’esempio più luminoso dell’opera buffa di scuola napoletana, unica opera del XVIII secolo oltre alla trilogia Mozart-Da Ponte a non uscire mai dal grande repertorio.

L’allestimento in scena al Regio ambienta la vicenda nella Broadway degli anni ’50: qui Geronimo, napoletano emigrato a New York, ha aperto una lussuosa pasticceria e sogna per le due figlie matrimoni con ricchi aristocratici. Ma Carolina, che sogna di debuttare nei teatri di Broadway con il suo idolo Gene Kelly, ama il ragazzo delle consegne, Paolino, che sposa in segreto.

“In questo piccolo mondo – spiega il regista Roberto Catalano “fatto di desideri e aspirazioni più o meno sincere, si muovono personaggi che tendono verso ciò che credono possa essere un’idea di felicità: l’affannosa e svelta ricerca a cui sembriamo tutti così devoti che, il più delle volte, non porta da nessuna parte. E poi, ci sono i due sposi con la loro felicità semplice, coi loro sogni e la loro immaginazione che sempre può sollevarli dal peso del bisogno di ciò che è sempre più lontano da dove ci si trova. È questo che probabilmente li ha uniti ed è questo che li terrà sempre al sicuro. Geronimo & Co. è il piccolo mondo dove, per un giorno intero, nascono e vivono sentimenti più vicini a noi di quanto si possa immaginare”.

UN BIGLIETTO PER DUE

Nel mese dell’amore, il Teatro Regio di Parma lancia una promozione dedicata a tutte le coppie: per ogni biglietto acquistato per una delle recite de Il matrimonio segreto si aggiungerà un secondo biglietto al costo di due euro. La promozione è valida per le prime 50 coppie, solo per gli acquisti effettuati presso la Biglietteria del Teatro e fino ad esaurimento posti disponibili.

IL MATRIMONIO SEGRETO PER SCUOLE E FAMIGLIE

Nell’ambito di RegioYoung 2023, l’opera di Domenico Cimarosa va in scena in una speciale versione ridotta, della durata di circa 1 ora, in quattro appuntamenti dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni: le recite in programma sabato 11 febbraio, ore 16.00, e sabato 18 febbraio 2023, ore 15.00 e 17.30, sono dedicati alle famiglie, mentre è riservata al pubblico delle scuole la recita di mercoledì 15 febbraio, ore 10.00.

PROVE APERTE

Sono aperte al pubblico le prove de Il matrimonio segreto nei giorni che precedono il debutto: momenti cruciali in cui il complesso lavoro in scena e dietro le quinte trova un affascinante sintesi. È riservata al pubblico degli under30 la prova di martedì 7 febbraio 2023, ore 20.00, mentre è aperta al pubblico la prova di mercoledì 8 febbraio 2023, ore 20.00.

IL MATRIMONIO SEGRETO SU OPERAVISION

L’opera sarà trasmessa in streaming su OperaVision il 10 marzo 2023, alle ore 20.00, e resterà disponibile sulla piattaforma fino al 10 settembre 2023.

OperaVision è la piattaforma streaming gratuita supportata dal programma dell’Unione Europea Creative Europe, un vero e proprio palcoscenico digitale che mette in connessione i più importanti teatri d’Europa, offrendo un ricco cartellone di opere, concerti, danza, spettacoli, live e on demand, corredati da contenuti extra e di approfondimento.

PARTNER E SPONSOR

La Stagione del Teatro Regio di Parma è realizzata grazie al contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura, Reggio Parma Festival, Regione Emilia-Romagna. Major partner Fondazione Cariparma. Main partners Chiesi. Main sponsor Iren, Barilla. Partner Crédit Agricole. Sponsor Parmalat, Parmacotto, Grasselli, CePIM, GloveICT, GHC, Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Metronotte Drill Pac. Con il contributo di Ascom Confcommercio Parma Fondazione, Ascom Parma Confcommercio, Camera di Commercio Parma, Fondazione Monteparma. Legal counselling Villa&Partners. Con il supporto di “Parma, io ci sto!”. Partner artistici Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Coro del Teatro Regio di Parma. Partner istituzionale La Toscanini. La Stagione Concertistica è realizzata da Società dei Concerti di Parma, con il sostegno di Chiesi, in collaborazione con Casa della Musica. Wine partner Oinoe. Radio Ufficiale Radio Monte Carlo. Sostenitori tecnici Cavalca, Teamwork, De Simoni, Graphital. Il Teatro Regio di Parma aderisce a Fedora, Opera Europa, Operavision, Emilia taste nature culture, Italiafestival.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Biglietti da €10,00 a €110,00. Riduzioni del 50% per gli under 30.

Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00 e un’ora precedente lo spettacolo. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un’ora precedente lo spettacolo. Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi. Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. È inoltre possibile utilizzare i voucher di rimborso ricevuti a fronte degli spettacoli annullati per l’emergenza sanitaria. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su teatroregioparma.it.it. L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

PROMOZIONI E AGEVOLAZIONI

UNDER 30 I giovani fino a 30 anni hanno diritto a una riduzione del 50% sul prezzo di abbonamenti e biglietti della Stagione Lirica e del 20% su quelli della Stagione Concertistica e di ParmaDanza, per i posti di platea e di palco. La promozione è valida fino a esaurimento posti.

BONUS CULTURA 18APP E CARTA DEL DOCENTE Il Teatro Regio di Parma aderisce a 18App e Carta del Docente, le iniziative a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione riservate ai neo-maggiorenni e ai docenti. Per informazioni www.18App.italia.it; www.cartadeldocente.istruzione.it

SPECIALE GRUPPI Si accettano via email richieste di prenotazioni per gruppi organizzati. Ai gruppi composti da più di 20 persone è riservata una riduzione del 5% sui biglietti degli spettacoli al Teatro Regio. I palchi sono venduti per l’intera capienza e i posti all’interno del palco non sono numerati. È possibile usufruire di alcuni retropalchi in cui intrattenersi prima dell’inizio dello spettacolo e durante gli intervalli; è prevista in questo caso, in aggiunta al costo del biglietto, una quota da concordare con la Direzione del Teatro. Per informazioni groups@teatroregioparma.it