Il frate buono



Tutti portano nel cuore Padre Lino

lui che già in vita aveva qualcosa di divino

ha insegnato ad ognuno di noi ad essere un buon cristiano

e da tutti è amato come se fosse sempre stato un parmigiano.

Nato nell’ex Yugoslavia, ora Croazia

sin da piccolo è stato un portatore di grazia

ed essendo l’ultimo di 10 figli

ha ricevuto tanto amore e tanti consigli.

Sin da giovane ha indossato l’abito francescano

che gli ha permesso di essere un ottimo cappellano,

appena ventenne fece una breve esperienza nella Guardia di Finanza

e anche in quella circostanza mostrò il valore della fratellanza;

poi decise di dedicarsi sempre al Signore

e così da allora agi’ ascoltando il cuore.

Fu caritatevole e al tempo stesso schivo

si mostrò affabile con tutti sin dal suo arrivo

e offrì ai parmigiani la sua vita consacrata

andando avanti e indietro dall’Annunziata.

Il suo saio era quasi uno straccio

veniva confuso spesso per un poveraccio,

aiutava tutti, soprattutto i diseredati

e quelli che dalle famiglie erano stati abbandonati.

In ogni angolo della città per aiutare i più poveri,

aveva attenzione per tutti i cittadini

e in particolar modo per le donne e i bambini,

nascondeva la beneficienza nelle sue maniche

che erano capienti come delle taniche,

così portava ovunque ogni pietanza

e con queste distribuiva a tutti tanta speranza.

Tutti i giorni andava a San Francesco al Prato

per ascoltare i problemi di ogni carcerato

per lui essere d’aiuto era un chiodo fisso

e in ogni opera si affidava al crocefisso.

Per se’ non teneva nulla e faceva ogni sacrificio

e pur soffrendo non abbandonava mai il suo cilicio;

bussava alle porte di ogni azienda, ditta e associazione

per portare aiuti a chi aveva un familiare in prigione

in particolar modo si rivolgeva a casa Barilla

e la sua stella si spense proprio in quella villa.

Tante sono le testimonianze che ha lasciato

in molti anni di intenso apostolato,

di lui si ricorda il suo essere alla mano

e di aver vissuto fino alla fine come un semplice popolano.

Negli ultimi anni dormiva sulla nuda terra

per essere più vicino a chi aveva perso tutto con la guerra;

stette anche al fianco dei sindacati e dei lavoratori

così come quando a Lucca testimoniò per gli agricoltori.

Non andava sul pulpito a far la predica

ma talvolta placava la folla con la sua espressione angelica,

a chi incontrava dava una forte scossa,

la sua energia la profuse anche nella Croce Rossa

sostenne sempre e ovunque il mutuo soccorso,

invitando tutti a farne in caso di necessità ricorso.

Preparava per le vedove dei piccoli cesti

che erano sempre accompagnati da bei gesti;

per ricordare questa sua opera è stato dato il suo nome alla mensa

che ogni giorno a tutti i bisognosi un pasto dispensa.

Faceva venir fuori negli altri le qualità e i talenti

ogni volta che li guardava con i suoi occhi lucenti,

tutti i borghi erano da lui solcati

girava per ogni dove con i suoi sandali sfondati,

dava voce a chi non aveva voce

e invitava tutti a pregare dinanzi alla croce.

Mori’ con in tasca le briciole di pane

tutti gli riconoscono un impegno immane.

La sua cassa di acero fu costruita dagli ergastolani

che avevano con lui rapporti fraterni e umani

in molti luoghi e in molte occasioni viene ricordata la sua figura

e sono in tanti ad aver della sua statua una riconoscente cura;

or le sue spoglie riposano all’ingresso della Villetta

perché è uno dei personaggi più amati della città della violetta

dal 1999 è stato dichiarato venerabile

e il suo ricordo sarà per tutti noi memorabile

Elvis e Raffaele