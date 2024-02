Il futuro della sanità pubblica nella visione del M5S

Al Centro Polivalente “Casa I PRATI” si è svolto un incontro di grande rilevanza sul futuro della Sanità Pubblica, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Parma e provincia.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attiva, segno dell’importanza che i cittadini attribuiscono alla salute come diritto fondamentale.

I relatori, On. Andrea Quartini, Dr.ssa Cecilia D’Aloia e Dr. Giampiero Ucchino, hanno dimostrato grande competenza e preparazione, fornendo approfondimenti significativi e rispondendo con cura e attenzione alle domande del pubblico. Le loro presentazioni hanno sollevato punti critici e stimolato un dibattito vivace e produttivo.

Un ringraziamento speciale va al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Parma e provincia e a Virna Graiani per l’impeccabile organizzazione dell’evento, che ha permesso di trattare tematiche di cruciale importanza per il futuro del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

In qualità di coordinatore provinciale, esprimo la mia gratitudine a tutti i partecipanti, ai relatori e ai volontari che hanno reso possibile questo incontro. Continueremo a lavorare insieme per garantire un sistema sanitario che risponda in modo efficace ed equo alle esigenze di tutti i cittadini.

Simone Guernelli

Coordinatore Provinciale

Movimento 5 Stelle Parma e provincia