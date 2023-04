Il futuro porta la storia: il 25 aprile gli studenti portano alla manifestazione le bandiere delle Brigate partigiane

Martedì 25 aprile, in occasione del 78° anniversario della Liberazione dal nazi- fascismo, le ventisei bandiere storiche delle Brigate partigiane sfileranno per le vie del centro cittadino, da Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, dove sono abitualmente custodite, fino a Piazza Garibaldi.

Anche quest’anno a portarle saranno i ragazzi delle scuole superiori di Parma della Consulta Provinciale degli Studenti, con Nicolas Mantovani, guidati dal Delegato provinciale Gianpaolo Cantoni.

Le bandiere lasceranno la teca della Sala Savani, in Stradone Martiri della Libertà, alle ore 9, percorreranno via Farini, Piazza Garibaldi, via Mazzini e il Ponte di Mezzo, Via D’Azeglio fino a Piazzale Santa Croce, dove i ragazzi le consegneranno alle staffette delle organizzazioni partigiane, che le porteranno in Piazza Garibaldi.

Qui, sul palco, i preziosi vessilli storici saranno consegnati di nuovo ai ragazzi, con una breve cerimonia in cui per ciascuna bandiera gli uni nomineranno le formazioni partigiane e gli altri dichiareranno la scuola di appartenenza.

Quindi le bandiere resteranno con gli studenti sul palco per presenziare alla cerimonia commemorativa.

Al termine, il ritorno a Palazzo Giordani.

“Queste preziose bandiere, che la Provincia custodisce accuratamente, ci ricordano tutti i giorni che la pace e la democrazia ci sono state consegnate attraverso grandi lotte di popolo e che spetta a noi prendercene cura e consegnarle alle generazioni successive“ spiega il Presidente Andrea Massari.

“I ragazzi che portano le bandiere partigiane sono la testimonianza viva di un passaggio di consegne ideali tra un passato che si è concluso 78 anni fa e un futuro che vogliamo sempre migliore, ricco di quei valori di libertà e giustizia sociale per cui i nostri partigiani lottarono fino all’estremo sacrificio.” afferma il Delegato provinciale Gianpaolo Cantoni.