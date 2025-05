Il Gemello Digitale di Parma vince il Premio “PA Aumentata 2025” per la Sostenibilità Ambientale

Il progetto “Gemello Digitale di Parma” è stato insignito del Premio “PA Aumentata 2025” nell’ambito tematico Sostenibilità Ambientale, un riconoscimento conferito da Forum della Pubblica Amministrazione (FPA), nell’ambito del FORUM PA 2025, che si è concluso ieri a Roma.

La Giuria dell’iniziativa ha premiato il progetto per il suo elevato valore innovativo e per il contributo concreto alla transizione digitale e sostenibile della pubblica amministrazione. Il Gemello Digitale di Parma si distingue infatti come uno strumento all’avanguardia che consente alla città di affrontare in modo proattivo le sfide della sostenibilità ambientale e della pianificazione urbana intelligente.

“Il Gemello di Parma ha ricevuto questo importante premio in un settore – quello degli interventi di sostenibilità legati al digitale, assolutamente cruciale per la nostra città – commenta Caterina Bonetti, Assessora alla Transizione Digitale. Conoscere e mappare il territorio, avere consapevolezza di ciò che accade in termini di mobilità, consumi energetici, inquinamento atmosferico, stato del verde pubblico è essenziale per programmare politiche efficaci e sostenibili. Il Gemello di Parma tiene insieme fattore ambientale e umano, habitat e abitanti, in una visione complessiva della città dove la sostenibilità è strettamente legata alla qualità della vita e, allo stesso tempo, alla sostenibilità del quotidiano dei suoi abitanti. Al settore, che ha lavorato in questi anni in modo costante a questo ambizioso progetto, vanno i ringraziamenti anche per questo risultato, con uno sguardo alle future implementazioni che potremo mettere in campo”.

Cos’è il Gemello Digitale di Parma

Il progetto si basa sulla creazione di un modello digitale tridimensionale (3D) dell’intero territorio del Comune di Parma, ottenuto grazie a rilievi ad alta precisione effettuati con tecnologie avanzate di mappatura mobile (Mobile Mapping System) e sensori laser (Light Detection and Ranging, o LiDAR). Questa tecnologia consente di raccogliere immagini panoramiche e dati estremamente accurati, restituendo una rappresentazione dettagliata e geolocalizzata dell’ambiente urbano, comprese strade, marciapiedi, piazze e infrastrutture. Il risultato è una mappa digitale aggiornata e realistica, utile per analizzare e gestire in modo più efficiente lo spazio urbano.

Il sistema integra strumenti digitali che favoriscono l’interoperabilità dei dati tramite piattaforma Piattaforma Digitale Nazionale Dati e la condivisione interna all’Ente sfruttando le potenzialità di database centralizzato appositamente costituito.

Include un portale web per monitorare temi ambientali (verde, consumi di suolo ed energetici) e sociali/welfare (disagio socio-economico e soggetti in carico al Settore Sociale), utilizzando sia dati comunali che open data, oltre ad una piattaforma per la sensoristica urbana basata su tecnologie Internet of Things, che analizza in tempo reale i flussi di mobilità grazie ad una rete di sensori e anche tramite telecamere intelligenti.



Un modello di PA “aumentata”

Il riconoscimento si inserisce nel percorso tracciato dal FORUM PA 2025, che quest’anno ha promosso il tema “Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni”, valorizzando progetti capaci di coniugare innovazione tecnologica, capacità organizzativa e collaborazione tra le comunità.

Il Gemello Digitale di Parma rappresenta un esempio concreto di come le pubbliche amministrazioni possano diventare attori centrali nella promozione della sostenibilità ambientale, grazie all’uso intelligente di tecnologie e dati, all’interoperabilità tra sistemi e alla cooperazione istituzionale, come quella in corso con la Regione Emilia-Romagna (progetto VERA – Virtualizing Emilia Romagna Air Quality).