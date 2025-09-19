Il Giardino dei Poeti – Programma completo del Festival

Festival della Poesia al Parco Bizzozero 19-20-21 settembre 2025

Seconda edizione

Venerdì 19 settembre 2025

-ore 9,30: Inaugurazione del Festival e delle nuove targhe della Passeggiata dei poeti

con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e del prof. Paolo Briganti

-ore 10: Apertura del Festival con i bambini delle Scuole dell’Infanzia Alice e Collodi

(Spazio Arena e sala Civica)

-ore 11: Intervento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Montebello

(Spazio Arena)

-ore 14: Passeggiata sensoriale nel parco con gli alunni dell’Istituto Comprensivo

Montebello condotta da

operatori di Lega Ambiente (Parco Bizzozero)

-ore 14.30: Letture a cura del Circolo di poesia Nuvole spesse con Costanza

Canali, Davide Sorgato, Annateresa Bucciante, Mara Bertani, Federica Malpeli, Giulia

Ghiretti, Gianni Cantarelli, Clementina Balocchi, Lorena Carpi, Adele Mazzola, Paola

Casoli e Marta Corradi.

Antonio Pirisi e Giuseppina Pira del Circolo Culturale Grazia Deledda leggono Attilio

Bertolucci in lingua sarda (Spazio Arena e sentiero dei poeti).

-ore 16.30: Inaugurazione della mostra fotografica Qui e altrove di Ximena Molina

(Sala Bizzozero)

-ore 17: Amorosi arcipelaghi – Wanderung con rituale poetico a cura di Elisa Barbieri

(massimo 30 partecipanti) Riprese Video a cura di Forum Terzo Settore. (Parco

Bizzozero) Prenotazioni: Elisa Barbieri (elisabarbieri72@gmail.com)

-ore 17.30: M’illumino d’immenso – Installazione digitale di Paolo Pilli con la poesia

di Giuseppe Ungaretti. Voce recitante: Paola Ferrari (Sala Lega Ambiente)

ore 18: Presentazione del libro di Francesco Gallieri Settanta fiori alpini (Sala

Bizzozero)

-ore 20.45: Di-vino amore

Performance scenica fra vino e letteratura.

Voce narrante: Francesco Gallina. Voce recitante: Paola Ferrari.

Alla fisarmonica: Brunella Bardi (Auditorium Scuola Don Milani Via Montebello18/A)

Sabato 20 settembre

-ore 10: intervento degli alunni della Scuola Albanese Scanderbeg. A cura di

Emanuela Rizzo (Parco Bizzozero).

-ore 11: “Cico” che parlava al mondo

Ricordando Daniele Beghè, poeta di Parma, a cura di Paolo Briganti e Mirella Cenni

(Argante Studio). (Sala Civica)

-ore 13: Pranzo solidale con gli ospiti di Casa della Pace sotto il bersò del Bizzozero.

-ore 15: L’artista e la ricerca del sé Viaggio tra le opere del pittore Arnaldo Dini e gli

scritti del maestro Shrii Shrii Anandamurti. Inaugurazione della mostra a cura di

Raffaella Rainjita Simonetti e di Clementina Kalpana Balocchi (Sala Civica).

-ore15.30: I poeti di Officina parmigiana 2.0 leggono i loro versi. Emanuela Rizzo, Max

Mazzoli, Edmondo

Busani,Paolo Zanardi,Giancarlo Baroni,Sara Ferraglia, Alberto Manzoli, Francesco

Gallieri, Manuela Copercini, Nourredine Lafrindi, Anna Cristina Serra, Paola Maccioni

(Spazio Arena e postazioni sentiero dei poeti).

-ore 16: Che albero sei? Laboratorio creativo attraverso la realizzazione simbolica

con il mandala a cura di Elisabetta Akilpriya Cecchetto (massimo 15 partecipanti).

Prenotazioni: Sara Manferdini 3383390771 (Spazio Lega Ambiente)

-ore 17: Parole dall’anima attraverso il linguaggio poetico e quello del colore.

Laboratorio a cura di Sara Sarita Manferdini e di Chiara Kalyani Schianchi (massimo 15 partecipanti). Prenotazioni: Sara Manferdini 3383390771 (Spazio Lega Ambiente)

-ore 17.00 Una cosa sublime in omaggio ad Attilio Zanichelli.

Dialogano con il nipote Alessio Zanichelli i poeti Luca Ariano ed Emanuela Rizzo (Sala

Civica)

-ore 18.30: La poetica della Contact improvisation negli spazi urbani con Elena

Castagnetti, Laura Volta, Francesca Pirisi, Ilaria Petracchi, Leo Castelli, Chris

Serebour. Musiche degli Arsintéla con Alberto Leoni pianoforte e elettronica, Pietro

Vecchi sassofono e elettronica (Spazio Arena)

Ore 19.30: AMORE- Performance di musica e illustrazioni live con Francesco Melani

al pianoforte e Francesca Orlandini live painting (Spazio Arena)

-ore 20: Cena solidale della Festa del Quartiere Cittadella. (Piazza Mattarella)

-ore 21: Concerto di Pensieri e parole progetto acustico Omaggio a Lucio Battisti

(Piazza Mattarella)

La mostra dedicata a Arnaldo Dini, la mostra fotografica di Ximena Molina Qui e

altrove e l’installazione digitale M’illumino d’immenso di Paolo Pilli sono aperte al

pubblico fino alle 19

Domenica 21 settembre

Ore 10: Inaugurazione mostra di pittura Le Sofore di Andrea Cantagallo

(Sala Civica)

Ore 11: Claudio Damiani presenta il suo libro Rinascita (Fazi Editore) insieme a

Paolo Lagazzi. Con la collaborazione di Librerie Feltrinelli di Parma. (Sala Civica)

Ore 13: ristoro sotto il bersò del Bizzozero con torta fritta e salumi

Ore 14.30: Paolo Lagazzi presenta il suo libro su Attilio Bertolucci La casa del

poeta (La Nave di Teseo) insieme a Claudio Damiani. Letture di Resi Alberici,

Susanna Siviero e Paolo Consigli. Intervento musicale di Emilio Vicari. Con la

collaborazione di Librerie Feltrinelli di Parma (Sala Civica).

Ore 16.00 I poeti di Officina parmigiana 2.0 leggono i loro versi.

Maria Pia Quintavalla, Alessandro Bianchi, Elisa Barbieri, Alberto Padovani, Cinzia

Abelli, Alma Saporito, Chantal Fantuzzi, Mauro De Maria, Adriano

Engelbrecht, Silvia Patrizio, Luca Ariano. (Spazio Arena e postazioni

sentiero dei poeti).

Ore 18.30 Ho camminato nel mondo con l’anima aperta

Omaggio alla poetessa Nella Nobili a cura di Paolo Consigli. Voci recitanti: Resi

Alberici, Sara Ferraglia e Gaetana Capelli. Musica: Iuri Vallara (Auditorium scuola

Don Milani Via Montebello 18/A).

*La mostra fotografica di Ximena Molina Qui e altrove, la mostra di pittura Le Sofore di

Andrea Cantagallo e l’installazione digitale

M’illumino d’immenso di Paolo Pilli sono aperte al pubblico fino alle 19

Tutti gli eventi sono pubblici e a ingresso gratuito. In caso di maltempo tutte le

manifestazioni all’aperto si svolgeranno nella Sala Civica e nel centro Bizzozero

Solidale.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Parma