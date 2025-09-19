Il Giardino dei Poeti – Programma completo del Festival

Festival della Poesia al Parco Bizzozero 19-20-21 settembre 2025
Seconda edizione
Venerdì 19 settembre 2025
-ore 9,30: Inaugurazione del Festival e delle nuove targhe della Passeggiata dei poeti
con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e del prof. Paolo Briganti
-ore 10: Apertura del Festival con i bambini delle Scuole dell’Infanzia Alice e Collodi
(Spazio Arena e sala Civica)
-ore 11: Intervento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Montebello
(Spazio Arena)
-ore 14: Passeggiata sensoriale nel parco con gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Montebello condotta da
operatori di Lega Ambiente (Parco Bizzozero)
-ore 14.30: Letture a cura del Circolo di poesia Nuvole spesse con Costanza
Canali, Davide Sorgato, Annateresa Bucciante, Mara Bertani, Federica Malpeli, Giulia
Ghiretti, Gianni Cantarelli, Clementina Balocchi, Lorena Carpi, Adele Mazzola, Paola
Casoli e Marta Corradi.
Antonio Pirisi e Giuseppina Pira del Circolo Culturale Grazia Deledda leggono Attilio
Bertolucci in lingua sarda (Spazio Arena e sentiero dei poeti).
-ore 16.30: Inaugurazione della mostra fotografica Qui e altrove di Ximena Molina
(Sala Bizzozero)
-ore 17: Amorosi arcipelaghi – Wanderung con rituale poetico a cura di Elisa Barbieri
(massimo 30 partecipanti) Riprese Video a cura di Forum Terzo Settore. (Parco
Bizzozero) Prenotazioni: Elisa Barbieri (elisabarbieri72@gmail.com)
-ore 17.30: M’illumino d’immenso – Installazione digitale di Paolo Pilli con la poesia
di Giuseppe Ungaretti. Voce recitante: Paola Ferrari (Sala Lega Ambiente)
- ore 18: Presentazione del libro di Francesco Gallieri Settanta fiori alpini (Sala
Bizzozero)
-ore 20.45: Di-vino amore
Performance scenica fra vino e letteratura.
Voce narrante: Francesco Gallina. Voce recitante: Paola Ferrari.
Alla fisarmonica: Brunella Bardi (Auditorium Scuola Don Milani Via Montebello18/A)
Sabato 20 settembre
-ore 10: intervento degli alunni della Scuola Albanese Scanderbeg. A cura di
Emanuela Rizzo (Parco Bizzozero).
-ore 11: “Cico” che parlava al mondo
Ricordando Daniele Beghè, poeta di Parma, a cura di Paolo Briganti e Mirella Cenni
(Argante Studio). (Sala Civica)
-ore 13: Pranzo solidale con gli ospiti di Casa della Pace sotto il bersò del Bizzozero.
-ore 15: L’artista e la ricerca del sé Viaggio tra le opere del pittore Arnaldo Dini e gli
scritti del maestro Shrii Shrii Anandamurti. Inaugurazione della mostra a cura di
Raffaella Rainjita Simonetti e di Clementina Kalpana Balocchi (Sala Civica).
-ore15.30: I poeti di Officina parmigiana 2.0 leggono i loro versi. Emanuela Rizzo, Max
Mazzoli, Edmondo
Busani,Paolo Zanardi,Giancarlo Baroni,Sara Ferraglia, Alberto Manzoli, Francesco
Gallieri, Manuela Copercini, Nourredine Lafrindi, Anna Cristina Serra, Paola Maccioni
(Spazio Arena e postazioni sentiero dei poeti).
-ore 16: Che albero sei? Laboratorio creativo attraverso la realizzazione simbolica
con il mandala a cura di Elisabetta Akilpriya Cecchetto (massimo 15 partecipanti).
Prenotazioni: Sara Manferdini 3383390771 (Spazio Lega Ambiente)
-ore 17: Parole dall’anima attraverso il linguaggio poetico e quello del colore.
Laboratorio a cura di Sara Sarita Manferdini e di Chiara Kalyani Schianchi (massimo 15 partecipanti). Prenotazioni: Sara Manferdini 3383390771 (Spazio Lega Ambiente)
-ore 17.00 Una cosa sublime in omaggio ad Attilio Zanichelli.
Dialogano con il nipote Alessio Zanichelli i poeti Luca Ariano ed Emanuela Rizzo (Sala
Civica)
-ore 18.30: La poetica della Contact improvisation negli spazi urbani con Elena
Castagnetti, Laura Volta, Francesca Pirisi, Ilaria Petracchi, Leo Castelli, Chris
Serebour. Musiche degli Arsintéla con Alberto Leoni pianoforte e elettronica, Pietro
Vecchi sassofono e elettronica (Spazio Arena)
Ore 19.30: AMORE- Performance di musica e illustrazioni live con Francesco Melani
al pianoforte e Francesca Orlandini live painting (Spazio Arena)
-ore 20: Cena solidale della Festa del Quartiere Cittadella. (Piazza Mattarella)
-ore 21: Concerto di Pensieri e parole progetto acustico Omaggio a Lucio Battisti
(Piazza Mattarella)
- La mostra dedicata a Arnaldo Dini, la mostra fotografica di Ximena Molina Qui e
altrove e l’installazione digitale M’illumino d’immenso di Paolo Pilli sono aperte al
pubblico fino alle 19
Domenica 21 settembre
Ore 10: Inaugurazione mostra di pittura Le Sofore di Andrea Cantagallo
(Sala Civica)
Ore 11: Claudio Damiani presenta il suo libro Rinascita (Fazi Editore) insieme a
Paolo Lagazzi. Con la collaborazione di Librerie Feltrinelli di Parma. (Sala Civica)
Ore 13: ristoro sotto il bersò del Bizzozero con torta fritta e salumi
Ore 14.30: Paolo Lagazzi presenta il suo libro su Attilio Bertolucci La casa del
poeta (La Nave di Teseo) insieme a Claudio Damiani. Letture di Resi Alberici,
Susanna Siviero e Paolo Consigli. Intervento musicale di Emilio Vicari. Con la
collaborazione di Librerie Feltrinelli di Parma (Sala Civica).
Ore 16.00 I poeti di Officina parmigiana 2.0 leggono i loro versi.
Maria Pia Quintavalla, Alessandro Bianchi, Elisa Barbieri, Alberto Padovani, Cinzia
Abelli, Alma Saporito, Chantal Fantuzzi, Mauro De Maria, Adriano
Engelbrecht, Silvia Patrizio, Luca Ariano. (Spazio Arena e postazioni
sentiero dei poeti).
Ore 18.30 Ho camminato nel mondo con l’anima aperta
Omaggio alla poetessa Nella Nobili a cura di Paolo Consigli. Voci recitanti: Resi
Alberici, Sara Ferraglia e Gaetana Capelli. Musica: Iuri Vallara (Auditorium scuola
Don Milani Via Montebello 18/A).
*La mostra fotografica di Ximena Molina Qui e altrove, la mostra di pittura Le Sofore di
Andrea Cantagallo e l’installazione digitale
M’illumino d’immenso di Paolo Pilli sono aperte al pubblico fino alle 19
Tutti gli eventi sono pubblici e a ingresso gratuito. In caso di maltempo tutte le
manifestazioni all’aperto si svolgeranno nella Sala Civica e nel centro Bizzozero
Solidale.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Parma