Il progetto Il Giro del Mondo in 80 Musei, con il patrocinio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, nasce come risposta alla crisi che il mondo dell’arte ha attraversato con le chiusure e restrizioni causate dall’emergenza sanitaria.

Dalle sue origini, il marchio SEP si rivolge soprattutto al mondo dell’arte contemporanea, realizzando merchandising di qualità Made in Italy per musei, mostre ed eventi culturali. In questo periodo eccezionale è nata l’idea di realizzare una capsule in tiratura limitata di t-shirt a sostegno del sistema dei musei italiani.

L’iniziativa vuole far riflettere su quanto l’arte e i luoghi della cultura non manchino solamente ai frequentatori abituali, ma soprattutto a chi lavora dietro le quinte e agli organizzatori degli allestimenti. Indossando questa t-shirt si potrà veicolare un messaggio di sostegno e sensibilizzazione verso un mondo fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia.

Parma Capitale sarà regia istituzionale del progetto in grado di costruire una rete di 80 musei nel mondo, di cui la maggior parte sul territorio nazionale, che stanno già aderendo numerosi all’iniziativa*. Gli enti che scelgono di partecipare potranno promuovere la campagna attraverso i propri canali, con l’obiettivo di rendere virale l’immagine della maglietta indossata, e anche mettere in vendita le magliette, con eventuali promozioni future abbinate all’acquisto di biglietti. La campagna sarà sostenuta, oltre che dai profili social dei musei stessi, da personaggi di rilievo del mondo della cultura e dello spettacolo in modo da coinvolgere una fascia trasversale di pubblico.

L’organizzazione del progetto si impegna, inoltre, a devolvere una quota significativa del fatturato proveniente dalla vendita delle magliette alla Fondazione Piero Manzoni per i suoi Kids’ lab.

Particolare attenzione anche al messaggio stampato sulle t-shirt e ai materiali usati: un gioco di parole tra l’inglese e l’italiano, tra la parola MORE e Amore, una richiesta scritta a caratteri cubitali, attuale e limpida, semplice, ma efficace “piu’ arte, ma anche piu’ amore”. Le magliette saranno prodotte secondo gli alti standard di qualità SEP t shirt, in cotone, realizzate interamente in Italia, confezionate con un packaging sostenibile studiato per una logistica ottimizzata, e con una personalizzazione dedicata per ogni museo, ente o fondazione che aderirà all’iniziativa.