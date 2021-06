Il grande ciclismo che sprinta battendo il covid: torna a Fidenza il memorial dedicato a Tarcisio Persegona

A Fidenza il ciclismo è nel cuore della gente, nella sua accezione più ampia: quella di chi pigia sui pedali per andare a fare spesa, di chi monta in sella semplicemente per rilassarsi e di chi sfreccia inseguendo il suo traguardo e un po’ sé stesso. Lo dimostra la parabola del Velo Club Fidenza 1948, passato da alcune decine di iscritti del 2017 a quasi 180 appassionati che portano la nostra città sulle loro maglie in tutte le strade e nelle corse più popolari, in Italia e all’estero. Una storia di ottima collaborazione con il Comune di Fidenza spinta fin dall’inizio da una figura indimenticabile, quale è stata quella di Tarcisio Persegona, imprenditore ciclista, l’eroe che ha scalato il Gavia 500 volte e che al fuoco delle due ruote ha dedicato gran parte della sua vita, associando il nome della sua impresa ad alcune della pagine più belle del ciclismo professionistico nazionale.

I NUMERI DI UN GRANDE EVENTO SPORTIVO

Tarcisio ha amato il ciclismo e oggi il ciclismo di Fidenza lo celebra con la seconda edizione del Memorial che porta il suo nome, presentato ieri nella nuovissima Club House del Ballotta col patrocinio caloroso della Federazione ciclistica provinciale, capitanata dal Presidente Fiorenzo Zuelli e alla presenza di grandi campioni come Gualazzini, Casalini e il mitico Luciano Armani, che nel 1971 strinò in volata al Tour il “cannibale” Merckz. I dettagli tecnici li ha illustrati Gianluca Frigoli, speaker della gara e membro del Velo Club: filmati dalla tv e in diretta su Radio Corsa, sabato 17 luglio alle ore 10.00 circa 150 atleti juniores da tutt’Italia partiranno proprio dal Ballotta per gareggiare su un tracciato di 118 km. I corridori si muoveranno per sei volte lungo un anello pianeggiante che si snoda tra la tangenziale e Santa Margherita, poi dovranno sfidarsi in due giri collinari molto impegnativi: per la prima volta verrà percorsa tutta la costa di Cogolonchio con uno strappo del 22% e il gran premio della montagna fissato al culmine della salita. Imponente lo staff per la sicurezza, con 70 volontari schierati grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, il Gruppo Alpini, la Protezione civile fidentina, Carabinieri e Polizia locale.



IL PRESIDENTE PIAZZA: “ORGOGLIOSI E COMMOSSI”

Il Presidente del Velo Club borghigiano Giorgio Piazza ricorda che “dopo un 2020 terribile, ci siamo lanciati in questa nuova avventura per bissare il successo del 2019 e, soprattutto, per ricordare, un amico e un imprenditore che ha fatto tanto per il ciclismo e per i più giovani che abbracciano questo sport. Siamo orgogliosi e commossi per questo evento che abbiamo voluto a Fidenza per Fidenza, in collaborazione con il Comune che ci ha sempre dato la sua disponibilità e ci ha sempre sollecitati. Noi ci siamo e sappiamo di poterlo fare con Sonia Persegona e la sua splendida famiglia, affinché il Memorial non sia solo un ricordo di Tarcisio ma il racconto appassionato di un uomo che ha visto lontano”.

LA SODDISFAZIONE DEL COMUNE DI FIDENZA

“Siamo felici, davvero felici di patrocinare il Memorial e di fornire al Velo Club il supporto logistico del Ballotta – commenta il Vicesindaco Davide Malvisi –. Siamo felici perché questo sarà un grande evento sportivo dell’estate fidentina attraverso il quale il ricordo di Tarcisio diventa un messaggio potente per tutta la Città: la guerra contro il Covid non è ancora finita ma è prima di tutto con lo sport che torniamo a riprenderci la vita e la bellezza dello stare insieme. Grazie al Velo Club e a tutti i volontari impegnati per una gara al top della sicurezza. E grazie, di cuore, a Sonia Persegona per il suo impegno e il suo sostegno che proseguono nel migliore dei modi il cammino di Tarcisio”.

Il Sindaco Andrea Massari ha voluto salutare gli organizzatori e Sonia Persegona, per portare “l’abbraccio di tutta Fidenza a questo gruppo che non è solo di sportivi ma di uomini e donne fortemente legati alla nostra terra. Ho letto che la bicicletta è una sinfonia che trasforma in musica storie di persone e oggi la musica che ci fate sentire con passione è quella del coraggio che dimostra come insieme siamo più forti dei 15 mesi da incubo che abbiamo attraversato”.

SONIA PERSEGONA: “GRAZIE A VOI RIVEDIAMO TARCISIO IN BICI”

Tanta l’emozione di Sonia Persegona, intervenuta alla presentazione del Memorial dedicato al padre: “Come famiglia siamo molto riconoscenti per questa attenzione, che sfocia in un evento per promuovere i giovani ciclisti, categoria cui Tarcisio teneva molto. Un impegno che la nostra famiglia cerca di continuare al meglio. La gara si svolgerà lungo le strade e le colline in cui mio padre è nato e vissuto, dove ha costruito la sua impresa…è come se il Memorial ci permettesse di vederlo ancora andare in bicicletta. E tutto ciò ci commuove e ci riempie di gratitudine, verso il Velo Club, verso il suo presidente Piazza cui dedico un ringraziamento particolare e verso il Comune di Fidenza, che quando il ciclismo chiama risponde sempre “presente”. Insieme avete reso possibile un momento di sport e di impegno che coinvolge non solo gli addetti ai lavori ma la Comunità ed è uno spirito collaborativo che qui a Fidenza sento più forte che altrove”.