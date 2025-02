Il grande cuore di ABC per la Cardiologia pediatrica dell’Ospedale Maggiore

L’Associazione ABC, da sempre al fianco della struttura di Cardiologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ha consegnato una nuova e significativa donazione: un avanzato aggiornamento per ecografo Epiq, dotato di intelligenza artificiale. Questa tecnologia all’avanguardia offrirà nuove opportunità diagnostiche, migliorando ulteriormente le performance dello strumento e garantendo ai professionisti il supporto di un “consulente virtuale” in grado di elaborare, confrontare e analizzare grandi volumi di dati in tempo reale, supportando così diagnosi più rapide e precise.

“Questa donazione concretizza l’idea dell’ex presidente Giovanni Alinovi e diventa realtà grazie al 5 per mille delle donazioni che riceviamo – ha dichiarato Carla Schiappa neopresidente di ABC -. L’aggiornamento è già stato installato e ABC continuerà a supportare la formazione dei professionisti affinché possano sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è garantire che il reparto di Cardiologia Pediatrica disponga sempre di tecnologie all’avanguardia, per supportare i medici nella loro fondamentale missione di offrire la migliore assistenza ai pazienti”.

“Questo aggiornamento rappresenta una soluzione dedicata per l’ecocardiografia che migliora in modo significativo la funzionalità, un sistema con elevati processi di elaborazione che determinano un’eccezionale chiarezza e nitidezza dell’immagine, una valutazione automatizzata di diversi parametri, una quantificazione più robusta e riproducibile, una maggior efficienza nella gestione degli esami contribuendo ad erogare un’assistenza migliore” ha spiegato il responsabile della Cardiologia Pediatrica Bertrand Tchana che ha aggiunto: “Per noi è davvero un grande sostegno, ci fa piacere e ci stimola che abbiate deciso di continuare a sostenere il reparto che segue 2200 pazienti, pazienti in età evolutiva con cardiopatie congenite ed acquisite, ed adulti con cardiopatie congenite di diversi livelli di gravità erogando oltre 11mila prestazioni all’anno”.

Il neo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Anselmo Campagna, ha espresso un sentito ringraziamento: “Siamo grati a chi continua a contribuire al miglioramento dei nostri servizi, in particolare alle associazioni come ABC, che dimostrano un grande impegno nei confronti della sanità pubblica e dei professionisti che lavorano con dedizione per la cura dei pazienti.”

La donazione è stata ufficialmente consegnata in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, che ha sottolineato l’importanza di iniziative che uniscono la comunità e il sistema sanitario pubblico per il benessere dei cittadini.

“In un ambito così delicato e importante come la Cardiologia Pediatrica, investire nella tecnologia all’avanguardia integrando le competenze mediche è essenziale per garantire cure sempre più precise, tempestive ed efficaci – ha affermato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi -. Questo esempio concreto di sinergia tra istituzioni, associazioni e sistema sanitario pubblico dimostra come la collaborazione possa tradursi in benefici tangibili per la nostra comunità. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento all’associazione ABC e a tutti i donatori che hanno permesso di realizzare questo progetto: il costante impegno e sostegno a favore del reparto di Cardiologia Pediatrica viene oggi confermato e rafforzato. E i miei complimenti – ha aggiunto Fabi – vanno a tutta la qualificata équipe del reparto, per la dedizione e la grande professionalità con cui si prende cura dei giovanissimi pazienti”.