Il Gruppo della “Lista Michele Guerra” cambia nome: si chiamerà “Prospettiva”

“Il gruppo della lista ‘Michele Guerra sindaco’ cambia nome: nel prossimo consiglio comunale annunceremo la nascita di ‘Prospettiva’. Cambia la denominazione, null’altro, in particolare rimane invariato l’appoggio al programma e al sindaco Guerra, ma abbia deciso di recuperare quella connotazione semantica di ciò che è la prospettiva, di ciò che assicura la vista, la visione. Vogliamo continuare a studiare il contesto e gli strumenti per dare una precisa linea di azione alla città.”

Lo rende noto il capogruppo Antonio Nouvenne in una conferenza stampa convocata questo pomeriggio nella Sala stampa del Municipio alla presenza degli altri consiglieri comunali aderenti Saba Giovannacci e Leonardo Spadi, oltre che del sindaco Guerra. “Quello di oggi è un momento emozionante perchè rappresenta contemporaneamente la conclusione dell’esperienza elettorale della lista ‘Michele Guerra sindaco’ (che in soli 45 giorni ottenne un risultato elettorale molto soddisfacente) e l’inizio di un’attività amministrativa e politica più strutturata. In questi mesi i 32 candidati della lista, che avevano un’età media di 34 anni, hanno continuato a vivere da vicino l’entusiasmo della campagna elettorale e a incontrarsi. Il prossimo passo sarà la costituzione del gruppo in Associazione di promozione sociale favorire un confronto aperto e plurale alla città”.

Alla domanda su come potrebbero cambiare i rapporti con gli altri gruppi civici di maggioranza e minoranza, Nouvenne ha risposto che “il dialogo in consiglio comunale tanto con i civici quanto con i partiti nazionali è sempre stato stretto e tale rimarrà. Del resto per ‘civismo’ si intende un’azione amministrativa senza preconcetti rivolta solo all’interesse della città.”

E’ quindi intervenuto il sindaco Michele Guerra che ha dichiarato di essere “molto contento dell’avvio di questo percorso che parte dall’impegno di tre consiglieri e e di tanti candidati della lista. Vedere oggi queste persone presenti è il segnale di un lavoro che prosegue. Il nostro gruppo è rimasto unito, non si è sfaldato come spesso è accaduto dopo il voto ad altre liste civiche, soprattutto ha mantenuto un legame con i più giovani. Non abbiamo bisogno di dimostrare nulla, non abbiamo fretta e vogliamo rafforzarci: il gruppo agirà in consiglio comunale, l’associazione in città. Sempre nel campo del centrosinistra”. AM