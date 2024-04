Il Gruppo di +Europa Parma: “Non faremo campagna elettorale per Renzi e Bonino. Molti di noi appoggeranno Pizzarotti candidato in Azione”

Con grande tristezza ma altrettanta convinzione, il Gruppo +Europa Parma ha deciso che si asterrà dal fare campagna elettorale a supporto della lista nata dall’accordo tra Matteo Renzi ed Emma Bonino.

Tale decisione, presa unanimemente dimostrando la compattezza del gruppo a prescindere dai precedenti percorsi personali dentro al Partito, nasce dalla consapevolezza che tale lista non sarà funzionale all’elezione di una forte componente liberale al Parlamento Europeo in quanto vedrà candidati del PSI e di partiti democristiani che, oltre a non essere compatibili con l’identità di +Europa, se eletti aderirebbero ai socialisti o ai popolari europei invece che all’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa.

Alla luce del fatto che il controllo sulla comunicazione, la composizione e il destino di questa lista sono tutte in mano a Matteo Renzi, ci dispiace profondamente che un tema fondamentale ed identitario per il nostro Partito, gli Stati Uniti d’Europa, venga utilizzato per salvare Italia Viva e qualche esponente DC vario con i voti degli elettori di +Europa. Per questo non abbiamo intenzione di contribuire.

Il Gruppo +Europa Parma continuerà come sempre a portare avanti le battaglie in cui crediamo, con eventi ed attività politica dedicati ai diritti civili, le libertà individuali e l’integrazione europea senza sostenere ufficialmente alcuna lista.

A livello individuale, molti singoli iscritti di +Europa hanno già deciso che sosterranno la candidatura da indipendente di Federico Pizzarotti nella lista Azione-Siamo Europei. Cogliamo l’occasione per sottolineare che comprendiamo le ragioni per cui ha deciso, insieme al vice segretario Piercamillo Falasca, di dimettersi dai ruoli nel Partito e ci teniamo a ringraziarli per il grande impegno dedicato ad evitare questa scelta elettorale infausta per +Europa.

Doranna Bonfanti – Portavoce

Luca Amadasi – Presidente

Elisabetta Quaranta – Tesoriera

Direttivo: Andrea Donninotti, Donato Reverberi, Filippo Bersini

Oronzo Pinto – Assemblea Nazionale