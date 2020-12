Il Lions Club Colorno La Reggia dona tablet alle scuole di Colorno, San Secondo e Sissa Trecasali

La scorsa settimana il Lions Club Colorno La Reggia ha donato tre tablet alle dirigenti degli Istituti comprensivi di San Secondo, Sissa Trecasali e Colorno.

La cerimonia di consegna si è svolta presso il Comune di San Secondo alla presenza del Sindaco Antonio Dodi, del Presidente del Lions Club Romita Raffaella, del segretario Andrea Sangermano e dei consiglieri Angelo De Lillo e Marzia Fanzini.

La donazione dei tablet è avvenuta su proposta del consigliere comunale Angelo De Lillo con l’obiettivo di aiutare gli studenti più in difficoltà a seguire al meglio la didattica online e stare così al passo, insieme ai compagni, con tutte le lezioni. “Il nostro Lions Club è orgoglioso di dare il proprio contributo alle famiglie in difficoltà mettendo a loro disposizione gli strumenti di nuova generazione per la didattica a distanza”, queste le parole della Presidente del Lions Club.

In questi anni il Lions ha realizzato diverse iniziative sia benefiche che educative nelle scuole di ogni ordine e grado di San Secondo e su tutto il territorio della Bassa. L’emergenza sanitaria ha frenato molti progetti in presenza ma non la solidarietà che da sempre caratterizza la loro missione.