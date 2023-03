“Il Lupo allo specchio”: convegno nella riserva Lipu di Torrile

Convegno “IL LUPO ALLO SPECCHIO”

Aspettando il Coesistenza Festival Parma

Sabato 1 Aprile 2023 – Riserva Lipu di Torrile – Trecasali (PR)

All’interno delle iniziative de “Aspettando il Coesistenza Festival” l’Associazione Io non ho paura del lupo con il supporto di LIPU organizza “Il lupo allo specchio”, un’intera giornata dedicata al predatore nella Riserva Lipu di Torrile – Trecasali (PR), una delle più importanti zone umide dell’Italia settentrionale, nella quale negli ultimi anni si è insediato anche un branco di lupi.

L’evento sarà incentrato sulle problematiche legate al ritorno del lupo nelle zone di pianura ed in prossimità dei centri abitati nonché alle possibili strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo della coesistenza con il predatore, nell’ottica del superamento dei conflitti che inevitabilmente si creano con le attività umane.

Si parlerà dei branchi presenti nelle aree protette di pianura delle province di Parma e Piacenza e dell’alimentazione del branco presente presso la Riserva Lipu di Torrile – Trecasali, oltre che delle problematiche legate alla presenza del lupo nei pressi delle aree antropizzate. Tra gli altri verrà affrontato anche il tema della comunicazione, spesso vittima di disinformazione e fake news. Durante l’evento verranno riportati alcuni dati sul bracconaggio e le testimonianze di allevatori che utilizzano sistemi di prevenzione come recinti elettrificati e cani da guardiania, e le azioni messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per favorire la coesistenza.

Durante la mattinata ci sarà un laboratorio didattico per bambini sulla fauna della Riserva Lipu di Torrile – Trecasali e dopo la pausa pranzo una visita guidata alla Riserva.

Per concludere l’intensa giornata alle ore 15:30 verrà proiettato il documentario “Ogni volta che il lupo” del regista romano Marco Andreini, vincitore dello Stambecco d’oro all’ultima edizione del Gran Paradiso Film Festival, al quale seguirà l’incontro con l’autore ed un breve dibattito. Ingresso gratuito.