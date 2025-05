Il Maggio dei Libri e LIBERaVOCE: Parma celebra la lettura con un mese di eventi

Il Comune di Parma aderisce a “Il Maggio dei Libri 2025” e le Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, hanno organizzato un fitto programma che vede anche la partecipazione degli aderenti al Patto di Parma per la lettura, a cui aderiscono enti, scuole, associazioni, librerie e gruppi di lettura.

La presentazione si è tenuta questa mattina, durante una conferenza stampa in Municipio, alla presenza di Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e al Sistema Bibliotecario, e di Michele Corsello, Responsabile della Struttura Operativa Sistema Bibliotecario del Comune di Parma.

“Un maggio ricco di appuntamenti per i lettori di Parma – ha commentato Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e al Sistema Bibliotecario. Grazie al lavoro del settore biblioteche e all’importante attività del Patto per la lettura siamo riusciti a organizzare un calendario di iniziative trasversali per tematiche e pubblico di riferimento, intergenerazionali e diffuse su tutto il territorio cittadino. Torna LiberaVoce, per la sua quarta edizione nel cuore dell’Oltretorrente, dimostrando ancora una volta la grande importanza delle reti e delle sinergie fra coloro che si occupano di promozione della lettura. Un’attività di squadra che restituisce la ricchezza del patrimonio cittadino in ambito librario. La gratuità dell’offerta ai cittadini è per noi un ulteriore valore aggiunto, che significa dare a tutti l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo, di dedicare uno spazio libero alla cultura”.

Il Maggio dei libri

Con “Il Maggio dei libri” Parma si prepara ad un mese di appuntamenti culturali, occasioni per ribadire la bellezza e l’importanza della lettura e al contempo fermarsi a riflettere, conoscere e imparare dalle parole di grandi autori.

La quindicesima edizione dell’iniziativa ha per tema “Intelleg(g)o… dunque sono” e intende sottolineare il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. “Il Maggio dei libri” è una campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura), in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, intende favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale, strumento di conoscenza e consapevolezza.

LIBERaVOCE

All’interno del mese, l’appuntamento principale del Patto per la Lettura di Parma sarà LIBERaVOCE, la quarta edizione della festa della lettura ad alta voce che si terrà nel cortile della Biblioteca Civica e all’Oratorio Novo, dal 21 al 25 maggio. Il tema di quest’anno sarà “in presenza”.

Sono tanti gli ospiti del panorama nazionale, come Enrico Galiano, con un monologo dal titolo “Meglio veri che perfetti: crescere secondo la propria vocazione” e il giornalista e scrittore Marzio G. Mian, autore di “Volga Blues”, reportage attraverso la Russia alla ricerca delle sue radici.

Ad arricchire il programma, la sezione OFF del Festival, con incontri ed eventi di promozione alla lettura sul territorio di Parma e Provincia. In particolare, la rassegna Scintille di Editoria, organizzata da Scintille Bookclub, che propone incontri con autori ed autrici, passeggiate letterarie e proiezioni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per informazioni: www.pattoperlalettura.comune.parma.it