Il maggiore Marco di Caprio lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Parma

Dopo quattro anni alla guida della Compagnia Carabinieri di Parma, il Maggiore Marco Di Caprio si appresta a lasciare il territorio parmigiano, chiudendo così un capitolo significativo della sua carriera militare. Arrivato a Parma nel settembre 2021, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno in Calabria, Di Caprio ha assunto il comando in un momento particolarmente delicato, ancora segnato dall’emergenza Covid-19, dimostrando fin da subito una capacità di adattamento e un impegno straordinari.

Sotto la sua guida, la Compagnia Carabinieri di Parma, ha visto l’implementazione di operazioni investigative di rilievo, caratterizzate sempre da brillanti risultati. Il Maggiore Di Caprio non è stato solo un comandante rigoroso e competente, ma anche un punto di riferimento umano e morale per i suoi uomini e per i cittadini.