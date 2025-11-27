Il mercato Campagna Amica di Fidenza accoglie gli studenti dell’Istituto Agrario Magnaghi Solari

Grazie ad una speciale iniziativa che valorizza inclusione, creatività e crescita condivisa, nelle mattine del 28 novembre, 5 e 19 dicembre i visitatori del mercato Campagna Amica di Fidenza in Piazza Grandi avranno l’occasione di sostenere i progetti didattici dell’Istituto Magnaghi Solari attraverso l’acquisto di composizioni floreali realizzate dagli studenti.

Nella serra didattica dell’Istituto, infatti, gli studenti e i fiori crescono insieme, trasformando fragilità in espressione di unicità e bellezza. Grazie all’impegno dei ragazzi, le composizioni floreali verranno esposte e vendute al mercato offrendo loro uno spazio concreto per mettersi alla prova e raccontare la propria storia attraverso i colori e i profumi dei fiori.

“Siamo molto felici di aver gettato le basi per una collaborazione con Campagna amica da parte della nostra scuola. – annuncia la prof.ssa Krutina, referente dell’azienda agraria dell’Istituto – Quest’anno l’istituto Solari compie 70 anni e la nostra presenza al mercato è importante anche per rafforzare il legame degli studenti con il territorio e del territorio con la scuola”.

“Anche Campagna Amica è felice di poter ospitare studenti al mercato di Fidenza – dichiara il Franca Boschi presidente di Agrimercato Parma –. Essere consapevoli di poter partecipare attivamente alla crescita personale e professionale dei ragazzi è per noi motivo di soddisfazione. Dopo l’appuntamento dello scorso 31 ottobre siamo quindi lieti di poter accogliere nuovamente un progetto di questo valore.”

Il mercato Campagna Amica di Fidenza si conferma così luogo di incontro tra scuola, agricoltura e comunità, dove la filiera corta diventa anche occasione di crescita sociale e formativa.