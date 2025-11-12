“Il mio piccolo bestiario in versi”: poesia e musica all’Oratorio Novo con Ada e Giancarlo Baroni

La poesia incontra la natura nel nuovo appuntamento culturale promosso da Ada – Associazione donne ambientaliste.

Sabato 15 novembre alle 17, all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma (vicolo Santa Maria 5), si terrà la presentazione de Il mio piccolo bestiario in versi, omonimo volume del poeta Giancarlo Baroni pubblicato da puntoacapo Editrice.

L’incontro, a ingresso libero, sarà un viaggio poetico e musicale alla scoperta del mondo animale nella poesia italiana contemporanea. Baroni dialogherà con Laura Dello Sbarba di Ada, accompagnato dalle letture di Paola Ferrari e dagli interventi musicali di Rocco Rosignoli, voce e chitarra.

A impreziosire l’incontro, la proiezione di immagini tratte da Foglie senza rami, in sintonia con la stagione autunnale.

La serata sarà anche un momento di ricordo per Maria Cristina Salati, tesoriera di Ada recentemente scomparsa, figura molto amata all’interno dell’associazione e impegnata da anni nella promozione della cultura e della sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce nel Patto di Parma per la Lettura ed è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica del Comune di Parma e la Libreria Mondadori di piazza Ghiaia, a conferma della vocazione della città a intrecciare poesia, musica e sensibilità ambientale.