“Il mio regalo”: la nuova canzone di Giuliano Pramori cantata insieme a Padovani e Menna

Esce giovedì 27 Aprile su tutti gli store digitali “il mio regalo”, singolo distribuito con l’etichetta SonaDigital. Una nuova canzone di Giuliano Pramori cantata assieme ad Alberto Padovani con l’arrangiamento di Donatello Menna.

Alberto Padovani scrive canzoni e poesie.Le canzoni sono prodotte con il nome d’arte di ManìnBlù, che è un collettivo musicale attivo dal 2002, con 5 album e un’intensa attività live.Come poeta ha pubblicato 5 raccolte dal 2009: “Poeti con le maniche corte” (Bertoni, 2022) èl a raccolta più recente. “Per me è un piacere artistico questa collaborazione con Giuliano Pramori, che ringrazio per l’invito. La canzone in uscita è un invito ad una rilettura del mito fondante della Resistenza, con occhi contemporanei e con attenzione alle nuove generazioni”

Donatello Menna chitarrista, compositore, arrangiatore e docente. Diplomato in corso multistilistico di chitarra (Percentomusica, Roma), corso rock-blues (accademie Lizard, vincitore del “Lizard expo 2016”) e composizione pop-rock (conservatorio L. D’Annunzio, voto 110 e lode). Chitarrista e leader dal 1997 della band prog-rock-metal HeavenBlast, attualmente anche chitarrista nelle cover band Maiden Division (Iron Maiden, band ufficiale italiana dell’ex-membro Dennis Stratton) e Sleepwalkers (Nightwish).“questa canzone strizza l’occhio ad atmosfere space-rock, con dei tappeti morbidi ed ariosi dove si muove una chitarra elettrica più ruvida: Le percussioni nell’introduzione arricchiscono il brano di un tocco etnico, a sottolineare la fratellanza e la pace che si spera regnino sempre tra i diversi popoli.

Giuliano Pramori a fine 2019 ha attivato un canale artista su YouTube https://www.youtube.com/channel/UCziqEvdPxxdb2m9aFRIjigw

nel 2020 ha partecipato alle finali regionali di Sanremo Rock e Trend con due brani inediti ( Il Papavero e Segni nei sogni), A fine 2020 ha prodotto un CD dal titolo “Cantando amore” con 22 tracce inedite. presente sugli store digitali da metà 2021 (Spotify https://open.spotify.com/artist/6RnTNGadWL0KosMrUSX4By?si=9RyhMoM_TSG_dG53iG3Crw ) ha pubblicato ad ora 17 singoli da indipendente. A Novembre 2022 ha pubblicato con l’etichetta D.E.A. Music France un EP di 6 tracce dal titolo “Credici”.



testo:

è arrivato il momento di regalare

impaziente ti sento, non puoi aspettare

un dono inatteso che odora di notte

arrivato di giorno/sceso/ con un nastro appeso a sventolare

un dono inatteso un gesto segreto,

regalo distante, che toglie distanze*

*quella volta che noi due

siamo stati a parlare senza parlarci

con questa canzone che ferma il tempo

il mio regalo questo dono ho scelto

il mio regalo è guardare il sole che esce dal mare

e saper raccontare ai nostri bambini

le avventure partigiane

Una mattina ci siamo svegliati

e abbiamo trovato invasori

e il nostro programma, il futuro

lottando lo abbiamo ripreso afferrato

il regalo quello che non puoi smarrire

lo guardi uscire come il sole dal mare, odora d’estate

e saper raccontare ai nostri bambini

il regalo il valore da tramandare/ magnificare*

il mio regalo questo dono ho scelto

il mio regalo è guardare il sole che esce dal mare

un dono sul quale puoi sempre contare

il dono perfetto da conservare

lo trovi nel sole che esce dal mare.