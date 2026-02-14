“Il mondo che verrà”: ciclo di incontri del Pd di Parma

“Il futuro non si inventa. Si costruisce insieme. Per questo abbiamo pensato a 4 “letture” per altrettante chiavi di interpretazione dei grandi cambiamenti che ci aspettano. Le abbiamo chiamate “Il mondo che verrà”. Un ciclo di confronti, dal titolo ‘il mondo che verrà’, con esperti su scienza, politica, urbanistica e manifattura.”

Lo scrive il Pd di Parma presentando un ciclo di quattro interventi, partito venerdì con il Prof. Franco Lori, scienziato di fama internazionale sul tema “Scienza e coscienza nel nuovo millenio”.

I prossimi appuntamenti saranno:

19/02 – La comunità di destino terrestre

21/02 – Paesaggio urbano e identità

27/02 – Innovazione per la manifattura

Partecipazione libera.