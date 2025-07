“Il morso di Tyson” interrompe (due volte) ma non spegne il concerto. Un grande Brunori con la sua band conquista Parma

Non è stata certamente la serata più facile del tour estivo quella di ieri sera a Parma, per Brunori SAS – ovvero Dario Brunori, cantautore calabrese tra i più affermati oggi in Italia, e la sua ottima band.

Le premesse erano ottime: pubblico delle grandi occasioni, la brezza giusta in un parco ducale molto accogliente, un concerto studiato nei minimi dettagli, che sta raccogliendo un meritato successo in tutta la penisola.

Le prime canzoni in scaletta hanno subito conquistato la platea (vedi scaletta a fine articolo): a ribadire che la musica d’autore, se scritta e arrangiata bene, è tutto tranne che noiosa. Il crescendo di intensità è culminato in “Lamezia Milano” di grande impatto, con il pubblico che faticava a stare seduto sulle sedie.

Fattostà che, a poco più di metà della scaletta di un concerto che stava andando a gonfie vele, con lui in grande forma (molto più di qualche anno fa in Piazza della Pilotta, per dire), tac: blackout!

Proprio all’inizio di una delle canzoni migliori dell’ultimo album – “L’albero delle noci” – ovvero “Il morso di Tyson”. La luce salta, il concerto si interrompe… ma non un minuto, come a volte accade, bensì dieci minuti comodi… e qui la prima notizia: il pubblico, compostissimo, da una prima lezione di resilienza.

A cui si aggiunge un meraviglioso intermezzo chitarra e voce, con cui Brunori sfodera vis a vis col pubblico tutto il mestiere, il sangue freddo e subito dopo quello caldo, quando attacca “Guardia 82” – classicone dal primo album – e manda in visibilio tutti i presenti, che rispondono con cori che sfidano l’imprevisto.

Sembra tutto pronto per ripartire ma… arriva il secondo “morso di Tyson” – questo dolorosissimo – che avrebbe steso anche un monaco zen. La band scende dal palco ormai un po’ rassegnata, ma lui rispunta appena possibile, estraendo dal cilindro l’inossidabile “Kurt Cobain”, capolavoro minimale e canzone culto della generazione indie.

Ripresa una minima confidenza col palco, c’è ancora tempo per il gran finale, con i cavalli di battaglia che si susseguono evitando il siparietto del bis: “credo che stasera ci sia già stato un numero sufficiente di interruzioni” sogghigna Dario, ottenendo il consueto favore di un pubblico attento, caloroso e sensibile.

Non entriamo volutamente nelle polemiche del giorno dopo: chi organizza sarà già al lavoro per rimediare in vista dei prossimi eventi, chi ha seguito il concerto ha dato una grande lezione di civiltà. Dario Brunori una lezione di ironia e gestione artistica dell’emergenza. Certamente il danno c’è stato: purtroppo le pause forzate hanno probabilmente tolto dalla scaletta canzoni di notevole qualità, come “Colpo di pistola” – racconto ironico e straziante di un femminicidio – e la nuova “Più acqua che fuoco” (con un incedere ossessivo, tra Battiato ed echi dei CCCP).

Pazienza, ci saranno altre occasioni. Perché questo Brunori in versione “nazionalpopolare” – ironica e graffiante – è davvero una delle novità più rilevanti della scena musicale italiana.

Ecco – rispondendo alla sua domanda – “cosa bisogna cantare, oggigiorno”.

PS I brani in scaletta hanno brillato di nuova luce grazie agli arrangiamenti curati da Stefano Amato. La band è quella di sempre: Simona Marrazzo, voci, synth, percussioni; Stefano Amato, violoncello e basso elettrico; Dario Della Rossa, pianoforte, tastiere, sintetizzatori; Luigi Paese, tromba e flicorno; Gianluca Bennardo, trombone; Massimo Palermo, batteria e percussioni; Mirko Onofrio, voci, flauti, sax, vibrafono; Lucia Sagretti, violino, voci, theremin. Da segnalare il grande Taketo Gohara – da tempo produttore di Brunori – alla gestione dei suoni.

(Photo Lia Musumeci)

Alberto Padovani

Recensioni necessarie #19

***

Brunori SAS – L’albero delle noci Tour 2025

Parma, Parco Ducale, 22 luglio

Scaletta

Intro

01- Al di là dell’amore

02- La ghigliottina

03- Uomo nero

04- La vita com’è

05- Sabato bestiale

06- Secondo me

07- Italian dandy

08- Come stai

09- Il costume da torero

10- Lamezia Milano

11- Capita così

12- Un errore di distrazione

13- Per due che come noi

14- Il morso di Tyson (primo blackout)

15- Guardia 82

16- Il morso di Tyson (secondo blackout)

17- Kurt Cobain

18- Canzone contro la paura

19- Lei, lui, Firenze

20- Per non perdere noi

21- L’albero delle noci

22- La verità

23- Arrivederci tristezza