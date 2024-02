Il Movimento Italiano per la Gentilezza premia l’assessora Daria Jacopozzi

Anna Maria Ferrari Boccacci, vice presidente onoraria del Movimento Italiano per la Gentilezza, e Maria Teresa Monni, Ambasciatrice per la Gentilezza per l’Emilia Romagna, hanno consegnato, questa mattina, in municipio, l’attestato di benemerenza come testimonial del Movimento Italiano per la Gentilizza alla città di Parma.

L’attestato è stato consegnato all’Assessora all’Associazionismo e Partecipazione, Daria Jacopozzi, delegata dal Sindaco a rappresentare il Comune di Parma.

Info: https://www.gentilezza.it/