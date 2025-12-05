Il Natale nelle valli dell’Alta Valtaro e Valceno

La magia del Natale si diffonde come un abbraccio caldo in Alta Valtaro e Valceno, sull’Appennino parmense, dove la prima neve ha già iniziato a imbiancare i borghi medievali e i sentieri di montagna. In questo dinamico ed accogliente territorio di Visit Emilia – che comprende le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, www.visitemilia.com -, tutto è pronto per vivere settimane indimenticabili, tra mercatini artigianali, presepi suggestivi e l’atmosfera autentica che solo questi luoghi sanno regalare.

Oltre ai numerosi ed originali eventi organizzati, qui si percepisce il coinvolgimento attivo di una comunità che si unisce intorno alle proprie tradizioni ed iniziative, per condividerle. Tra un sorso di vin brulé fumante e una passeggiata sotto le luci scintillanti, tra il profumo dei dolci natalizi e il suono delle campane che riecheggiano tra le montagne, questa valle sa esprimere qualcosa che le città non possono regalare: la sensazione di tornare a casa, anche se è la prima volta che ci si arriva, e la sorpresa di scoprire piccole grandi meraviglie.

Per tutto dicembre a Tornolo è protagonista la tradizionale Via dei Presepi, con il mercatino dell’artigianato, occasione perfetta per trovare doni unici e autentici, mentre le leccornie locali conquistano anche i palati più esigenti.

A Borgotaro, un programma fitto di eventi caratterizzerà il paese e le frazioni per tutto il mese di dicembre. Da non perdere, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, la visita al Museo del Fungo Porcino che si trasforma in un luogo incantato con “Il Bosco dell’. Sentieri magici, angoli dedicati a favole e leggende accompagneranno piccoli e grandi visitatori in un viaggio fantastico. Il 7 dicembre, i bambini potranno dare sfogo alla creatività con il laboratorio “Crea la tua decorazione natalizia”. L’8 dicembre, invece, sarà Piazza Verdi il cuore pulsante della comunità, con l’accensione dell’Albero di Natale accompagnata dal Corpo Bandistico Borgotarese e dal coro “Bimbe in canto” in un’atmosfera davvero emozionante.

Durante tutta la giornata, il centro storico si animerà con gazebi delle associazioni di volontariato, laboratori per bambini, la celebre gara delle Spongate “Sapore e Tradizione”, – il dolce tipico del periodo natalizio dal guscio di sfoglia dolce che racchiude un ripieno ricco e aromatico a base di miele, noci, pinoli, uvetta, cedro candito, spezie – e la vendita degli Anolini Solidali. Il 13 dicembre, Santa Lucia porterà gioia ai più piccoli con un giro in carrozza per le vie del borgo e un laboratorio per scrivere la letterina a Babbo Natale. Il 21 dicembre sarà, inoltre, una giornata ricca di , mentre la sera l’Auditorium Mosconi risuonerà delle note del Concerto di Natale del Corpo Bandistico Borgotarese.

L’affascinante borgo medievale di Belforte si trasformerà in un villaggio natalizio d’altri tempi. Le antiche case in pietra e la suggestiva rocca faranno da cornice a un mercatino artigianale dove trovare tesori unici. Vin brulé, cioccolata calda e marshmallow scalderanno i visitatori, mentre alle 17:00 i canti natalizi riempiranno le strette vie del borgo di melodie tradizionali. La giornata si concluderà con una tombola di beneficenza alle 18:00.

Il 23 dicembre, l’attesa raggiungerà il culmine con l’arrivo di Babbo Natale in slitta, che partirà da San Rocco per arrivare in Piazza Verdi di Borgotaro, portando dolci, panettone e allegria.

La magia natalizia si diffonde anche ad Albareto, che ospiterà il Villaggio di Babbo Natale il 13 dicembre, mentre Varsi proporrà originali mercatini dall’1 all’8dicembre. Pellegrino Parmense celebrerà il 14 dicembre con il suo mercatino di Natale. A Bardi, altri mercatini si susseguiranno in location sempre diverse: il 7 dicembre a Noveglia con canti e intrattenimento per bambini, l’8 dicembre nella storica Via Pietro Cella, e il 21 dicembre nella cornice mozzafiato del Castello di Bardi.

Per chi ama unire la magia del Natale alla scoperta della natura, l’Oasi dei Ghirardi propone un programma speciale. Il 7 dicembre si terrà il laboratorio artistico gratuito “Biglietti coi semini”, un’occasione per creare doni natalizi originali e sostenibili. Il 14 dicembre, grandi e piccini potranno partecipare a “I cavalli e il loro mondo”, per conoscere da vicino questi magnifici animali. Il 20 dicembre, l’escursione gratuita “Sui passi del lupo” permetterà di esplorare il territorio seguendo le tracce del più affascinante abitante dell’Appennino.

Per gli amanti dei cammini, bellissimo da percorrere è il “Cammino dei Principi”, un percorso che collega Bardi, Compiano, Bedonia e Tornolo con l’Alta Via dei Monti Liguri. Grazie al lavoro di 150 volontari, sono stati sistemati oltre 40 km di tracciato con 130 nuovi segnavia. Un itinerario che ripercorre le antiche mappe dello Stato Landi, unendo storia, natura e paesaggio. Il 21 dicembre, gli appassionati potranno partecipare a “Varsi segreta”, una visita guidata gratuita a cura di Trekking TaroCeno, con partenza alle 9:00 da Piazza Monumento.

Il progetto “Promozione turistica – Valli parmensi”, in complementarità e continuità con Appennino Emilia, è realizzato dall’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.