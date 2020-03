Il nuovo effetto della fobia da Coronavirus: il furto di gel e disinfettanti all’interno degli ospedali di Parma. Depositata denuncia

Non bastavano gli assalti ai banconi dei supermercati, “svaligiati” (per fortuna pagando) come fossimo in tempo di guerra (leggi)… in questi giorni la fobia da coronavirus si sta materializzando, letteralmente, nel furto di gel e di disinfettante negli Ospedali della provincia di Parma.

I visitatori e i pazienti prelevano questo materiale e se lo portano a casa come riserva, svuotando i contenitori posizionati nei corridoi e nelle sale degli ospedali.

A fronte di questo nuovo fenomeno, i vertici sanitari locali hanno depositato denuncia per “furti ripetuti”.

Adesso per avere il gel all’interno degli ospedali è spesso necessario rivolgersi agli operatori.

Andrea Marsiletti