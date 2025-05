Il nuovo Presidente del Tribunale, Paolo Corder, in municipio

Visita del nuovo Presidente del tribunale di Parma, Paolo Corder, in municipio, dove è stato ricevuto dal Sindaco Michele Guerra. Paolo Corder è subentrato a Pio Massa, in pensione dopo otto anni alla guida degli uffici di piazzale Corte d’appello.

Per il sindaco Guerra l’incontro è stato l’occasione per porgere al nuovo Presidente il benvenuto a Parma in un rapporto di collaborazione tra le istituzioni sui temi di interesse comune, in particolare sulle questioni che riguardano l’amministrazione della giustizia.

L’incontro rientra nella serie di visite previste dal nuovo Presidente alle autorità locali.