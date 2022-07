Il Paganini Congressi premiato dal Ministero della Cultura

Nei giorni scorsi, il Ministero della Cultura, in base al Decreto SG n. 452 07/06/2022, ha assegnato le risorse a valere sul PNRR, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei.

In un periodo complesso dove gli aumenti dei costi di struttura sono all’ordine del giorno, il Paganini Congressi aggiunge un piccolo ma importante tassello alla propria attività di riqualificazione energetica dell’Auditorium Paganini.

Dopo gli interventi sull’impianto di illuminazione e sull’impianto di riscaldamento/raffreddamento effettuati grazie a fondi Regionali che, in parte, hanno finanziato gli interventi stessi, il Consorzio Paganini, ente che gestisce gli spazi del Paganini Congressi, è riuscito ad ottenere dal MIC – a seguito di partecipazione allo specifico bando – un punteggio di 64 punti, utili a vedersi assegnare un ulteriore, sebbene ridotto e proporzionato all’intervento, contributo (circa 29.500 euro) finalizzato sempre all’efficientamento energetico permettendo, in tal modo, di proseguire nella strada per raggiungere gli standard di rispetto ambientale ed efficientamento energetico richiesto dall’Agenda 2030.

Non di minore importanza è il fatto che dal 2014/2015, anno di costituzione ed operatività del Consorzio Paganini, quest’ultimo per la prima volta è riuscito ad ottenere la legittimazione soggettiva nei confronti di un Ente pubblico centrale (MIC) proseguendo, anche in tal senso, nell’importante azione di valorizzazione del “Consorzio Paganini” e del proprio brand “Paganini Congressi” quale interlocutore istituzionale diretto.

«Sono molti i progetti che si stanno seguendo – spiega Dino Dall’Aglio, Amministratore Unico del Consorzio Paganini – e le opportunità derivanti dai fondi del PNRR permetteranno, almeno in parte, di mantenere sempre attenta e vigile l’azione del Consorzio per l’adeguamento ed il miglioramento logistico dei propri spazi».

Il Consorzio Paganini

Il Consorzio Paganini è stato fondato nel gennaio 2015 per iniziativa delle due principali Istituzioni musicali della città di Parma – la Fondazione Teatro Regio e la Fondazione Arturo Toscanini. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare – anche tramite il suo marchio operativo Paganini Congressi – la gestione operativa del complesso immobiliare che comprende Auditorium Paganini, gli Spazi Ipogei, il Centro di produzione Musicale Toscanini ed il Parco della Musica.

Gli spazi sono pronti ad accogliere gli eventi di Parma 2020 (e non solo) con un team di professionisti in grado di affiancare il cliente nella realizzazione di ogni tipologia di evento. In un complesso che costituisce la cornice ideale e lo spazio di elezione per un incontro tra cultura e tecnologia e che farà scoprire alla città ed al pubblico la storia, le potenzialità e la magia di questo luogo musicale e congressuale unico nel suo genere.

www.paganinicongressi.it