“Il Papa Vegano” a Parma: “Santità, spieghi il suo itinerario verso il veganesimo…”

Il prossimo Venerdì 21 aprile, alle ore 18:00, presso una sala dell’Università Popolare di Parma, in Borgo Sorgo 12, lo scrittore ed attivista per i diritti animali Paolo Ricci , responsabile del Gruppo di lavoro ‘Bailador’ presenterà, con il supporto di Maurizio Corsini e Germano Rossi, per la prima volta in Emilia Romagna “Il Papa Vegano”.

Servendosi di questo futuribile espediente narrativo l’autore si auspica di stimolare una riflessione sul possibile ed auspicabile sviluppo di un’Etica e di una morale umana il cui orizzonte sappia crescere ed allargarsi oltre l’attuale ristretto limite dell’Antropocentrismo fino ad includere nel cerchio del diritto e della compassione anche tutti gli altri animali senzienti e pensanti di questo pianeta, e la Vita e la Natura tutta.

Immaginando che Papa Francesco abdichi nel 2026 per malattia, dal 2026 gli subentra Paolo VII, Romeo Reyes papa filippino che muore nel 2032. Nello stesso anno, dopo un burrascoso conclave, Federico Natali diventa Papa e sceglie il nome di Celestino VI. Natali è considerato un Papa innovatore ed ambientalista e segue i suoi predecessori Francesco e Paolo VII per ciò che riguarda la sempre più strenua difesa dell’ambiente, la lotta contro la povertà e il razzismo, ma aggiunge qualcosa di ancora drammaticamente mancante nelle tre grandi religioni monoteiste: il rispetto per gli abitanti non umani della terra. La sua dichiarazione di essere vegano ha creato nel conclave forti attriti, ma la sensibilità sta cambiando e moltissimi nella Chiesa accettano, ed apprezzano, la scelta di Celestino VI.

Dopo aver letto “Limine Mortis”, un libro di Jack Jones, un giornalista che lavora per la CNN International, il nuovo Papa decide di concedere un’intervista allo scrittore perché è rimasto colpito da vari argomenti trattati nel suo libro: tra cui il concetto di “anatman – non anima” nel buddismo, una spiegazione del Giainismo, un affascinate descrizione delle “Conversazioni Angeliche”, evento bizzarro avvenuto preso la corte di Rodolfo II, e una presa di posizione netta sul Gesù Vegano.

Il nuovo Papa risponde con passione e generosità alle svariate domande di Jack Jones descrivendo il suo itinerario verso il veganesimo. Parlando dell’influenza del sacerdote Luigi Gozzoli che lo ha indirizzato verso lo studio dei grandi pagani aperti verso la sofferenza animale: Pitagora, Empedocle, Teofrasto, Apollonio di Tiana, Plutarco, Porfirio, Giamblico. Dell’importanza della lettura di Albert Schweitzer, dei libri di Ceronetti e della Ortese e soprattutto dello studio del Gianismo e di Mahavira.

Nell’intervista Jack Jones e il Papa parleranno di tutto questo e molto altro.

Alle 18,00 di Venerdì 21 aprile vi aspettiamo dunque numerosi all’UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA in BORGO SORGO 12 (Telefono: 0521 236537) per riflettere e giocare ad immaginare insieme il nostro possibile, auspicabile, prossimo futuro.

L’INGRESSO E’ LIBERO, non tardate che l’intervista comincia:

“Santità perché ha scelto me per questa intervista?”

“Perché ha scelto il nome di Celestino VI?”

“Ci spieghi il suo itinerario verso il veganesimo. Come è arrivato a questa decisione?”