Il Parma ferma il Napoli al Tardini. Salvezza più vicina

IL TABELLINO – PARMA-NAPOLI 0-0

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (80′ Ngonge), Anguissa, Gilmour (69′ Billing, McTominay; Raspadori (69′ Neres), Lukaku (80′ Simeone).

PARMA: Suzuki; Balogh, Leoni (63′ Hainaut), Circati; Del Prato, Hernani (76′ Bernabé), Keita, Sohm, Valeri (85′ Lovik); Bonny (85′ Ondrejka), Pellegrino (85′ Djuric).

Arbitro: Doveri di Roma.



Ammoniti: Conte (N), Vogliacco (P), Del Prato (P), Di Lorenzo (N), Oriali (N), Mazzocchi (N)

Espulsi: Conte (N) e Chivu (P)



LA PARTITA – Prova gagliarda del Parma. Il Napoli, pur facendo la partita, subisce la pressione crociata e la gara è un’altalena di emozioni, sempre in attesa dei risultati degli altri campi. Per alcuni tratti della partita i partenopei si ritrovano al secondo posto dietro l’Inter, poi il finale sorride loro.

Nel primo tempo Parma pericoloso al 28′ con Sohm: destro potente, ma Meret salva. Al 32′ gli azzurri colpiscono un palo con una bella azione di Anguissa.

Nel secondo tempo sale la pressione del Napoli. Altri due legni colpiti con Politano e McTominay.

Finale infinito, dove succede di tutto. Rigore prima assegnato da Doveri ai partenopei e poi revocato dopo la revisione del Var. Alla fine, con il cuore e con tanta determinazione il Parma strappa un pareggio importante.



LA CURIOSITÀ – Parma e Napoli hanno condiviso in passato tanti calciatori. Su tutti, Zola. E le sfide tra crociati e azzurri sono state sempre intense e combattute, come all’andata.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Partita di grande tempismo ed efficacia per Leoni, che non concede nulla a Lukaku. Una menzione particolare per Suzuki, che è di autore di interventi decisivi, in particolare nel secondo tempo.

DALLA CURVA – Partita da tutto esaurito sugli spalti. In totale oltre 20mila gli spettatori. Atmosfera molto calda nelle curve: le due squadre alla fine vanno a salutare i tifosi soddisfatti.

c.s.