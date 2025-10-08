Il parmense si mobilita per “Dona la Spesa”: solidarietà nei negozi Coop e online

Sabato 11 ottobre anche Parma e la sua provincia ospiteranno una nuova edizione di “Dona la Spesa”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 dedicata alla raccolta di generi di prima necessità. L’iniziativa, che trasforma la spesa quotidiana in un gesto concreto di solidarietà, coinvolgerà dieci punti vendita locali e anche il servizio online EasyCoop, permettendo di donare comodamente da casa.

All’ingresso dei negozi aderenti, soci volontari Coop e rappresentanti delle associazioni locali distribuiranno shopper e volantini con l’elenco dei prodotti da donare, che spaziano da pasta, riso e legumi a olio, biscotti, prodotti per l’igiene e articoli per l’infanzia. Le donazioni resteranno sul territorio parmense, sostenendo direttamente le persone e le famiglie in difficoltà della provincia.

Anche il servizio EasyCoop consentirà di partecipare online fino al 26 ottobre, con box di beni essenziali destinati alla Comunità Papa Giovanni XXIII nelle zone servite dal servizio a domicilio. La raccolta di maggio scorso ha dimostrato l’ampia generosità dei cittadini: oltre 190 tonnellate di prodotti raccolti nei negozi e 1,2 tonnellate tramite EasyCoop, distribuite a quasi 350 associazioni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per i cittadini di Parma di coniugare la quotidianità della spesa con la solidarietà, sostenendo chi più ne ha bisogno. Tutte le informazioni sui punti vendita e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito all.coop/donalaspesa.