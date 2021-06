Il Pd di Parma ha presentato questa mattina in conferenza stampa il lavoro di ascolto ed elaborazione “Ri-Generazioni”, con le proprie analisi e proposte in vista delle comunali di Parma 2022.

Le proposte riguardano tutti i settori dell’attività amministrativa del Comune e sono state racchiuse in un decalogo e sono state presentate come la base per il confronto con altre forze politiche o civiche.

Clicca qui per leggere il decalogo del Pd di Parma!