Il PD replica a Fecci: “I cittadini hanno tutto il diritto di essere informati”

“I cittadini hanno tutto il diritto di essere pienamente informati sulle competenze, sulle azioni politiche e in generale sul profilo del candidato sindaco che saranno chiamati a giudicare attraverso il voto, in questo caso Pietro Vignali, soprattutto quando il personaggio pubblico direttamente interessato preferisce non rispondere alle domande poste”.

E’ questa la replica del Partito Democratico di Parma alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dallo staff elettorale del candidato Vignali.

“Ci sentiamo quindi in dovere di accettare i ringraziamenti di Fabio Fecci, sicuramente la persona maggiormente specializzata per tentare di difendere l’indifendibile in qualità di ex assessore dell’amministrazione Vignali con delega, tra le altre, aI Contenzioso: attraverso le sue parole sappiamo ora che Vignali non ha nessuna intenzione di ammettere i propri errori e che intende riproporre alla città, qualora eletto, la stessa mala amministrazione che ha portato il Comune ad accumulare quella montagna di debiti che ha portato al commissariamento dell’ente e fatto precipitare Parma in situazioni drammatiche sotto il profilo dei conti pubblici”.

Partito Democratico di Parma