Il Pd nazionale: “Anche noi ci commuoviamo come Pizzarotti per la donazione di 500 euro della Comunità togolese di Parma”

La foto del sindaco di Parma Federico Pizzarotti campeggia sulla pagina facebook ufficiale del Pd nazionale.

La notizia è che Pizzarotti si è commosso per un gesto di solidarietà. Scrive il partito di Zingaretti riprendendo il post del sindaco di Parma: “Oggi il sindaco di Parma Federico Pizzarotti si è commosso. Si, commosso. Perché ha ricevuto una lettera. Con una donazione di 500 euro per fronteggiare l’emergenza. Da parte della piccola comunità togolese di Parma, che conta dieci persone. E si è commosso per il contenuto della lettera che hanno spedito. Forte, bellissimo. Umano. Anche noi commuoviamo, davvero.

Perché il gesto è splendido. E le parole lo sono ancora di più.

E in esse, e nella contentezza del gruppo che ha raccolto quei fondi, quella cifra di moltiplica a dismisura. Siete dei grandi. Un abbraccio, ragazzi. E grazie di cuore.”