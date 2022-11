Il pianista Roberto Plano alla Casa della Musica

Liszt, Prokof’ev, Skrjabin, Ponce, Copland, Gershwin… Sono soltanto alcuni degli autori proposti per il concerto conclusivo della rassegna Folk Songs, realizzata dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica. Gran finale lunedì 7 novembre 2022 alle ore 20.30 alla Casa della Musica di Parma, con uno dei pianisti più apprezzati sulla scena internazionale: il varesino Roberto Plano, vincitore del prestigioso Cleveland International Piano Competition e primo musicista italiano insignito dell’ambito riconoscimento American Prize.

Il suo récital si annuncia come un itinerario originale e di grande impatto tra luoghi, epoche e stili musicali: Abschied. Russisches Volkslied S 251 e Complainte (Dumka) di Liszt; Dumka di Prokof’ev; Sonata reminiscenza di Metner; Nocturne op. 19 n. 4 di Čajkovskij; Sonata-Fantasia n. 2 op. 19 di Skrjabin ; Intermezzo n. 1 di Ponce ; Mazurca melancólica W117 di Herrera; El Salon México di Copland, nella trascrizione per pianoforte di Bernstein; Rhapsody in Blue di Gershwin.

Roberto Plano, vincitore del Cleveland International Piano Competition e premiato ai Concorsi Van Cliburn, Ho-nens, Geza Anda, Dublino, Valencia e Sendai, ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in sale quali Lincoln Center e Steinway Hall (New York), Herculessaal e Gasteig (Monaco), Wigmore Hall e St. John’s Smith Square (Londra), Salle Cortot (Parigi), National Concert Hall (Dublino), Sala Verdi, Teatro Dal Verme e Auditorium di Milano, Teatro Donizetti (Bergamo), Teatro Manzoni (Bologna), Parco della Musica (Roma), per prestigiosi Festivals quali tra gli altri il Festival Michelangeli di Brescia e Bergamo, MusicaRivaFestival, Chopin Festival di Duszniki (Polonia), Ravinia Festival, Gilmore International Keyboard Festival, Portland International Piano Festival (Usa), lo Stellenbosch Piano Symposium (Sudafrica) e il Bologna Festival – Grandi Interpreti.

Ha suonato come solista con prestigiose orchestre tra cui Houston Symphony, archi dei Berliner Philarmoniker, Kremerata Baltica, RTE National Symphony Orchestra, Konzertverein Orchestra, Festival Strings Luzern, Orchestra Sinfonica Verdi, con celebri direttori d’orchestra quali Sir Neville Marriner, Pinchas Zuckerman, James Conlon, Miguel Harth-Bedoya, Gianluigi Gelmetti, Donato Renzetti. Ha inciso per Sipario, Azica, Arktos, Concerto, Suonare Festival e Brilliant Classics, ed è di recente pubblicazione il suo disco di debutto per Decca con l’incisione integrale delle Harmonies Poetiques et Religieuses di Liszt.

Nel 2016 è diventato il primo pianista italiano chiamato a ricoprire il ruolo di titolare di una Cattedra di Pianoforte della Boston University, ed è da poco stato insignito – anche in questo caso primo musicista italiano – dell’American Prize. Da due anni è titolare di una Cattedra di Pianoforte presso una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, l’Indiana University Jacobs School of Music.

Biglietti

INTERO……………………………………………… € 20

RIDOTTO under 30 – over 60…………….. € 15

RIDOTTO soci*…………………………………….€ 13

RIDOTTISSIMO Studenti**……………………€ 7

I biglietti sono in vendita sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma o con prenotazione via WhatsApp al numero 345.0266567. I biglietti rimanenti saranno in vendita nella location dell’evento un’ora prima dello spettacolo.

Si consiglia al gentile pubblico al fine della sostenibilità di acquistare il biglietto online.