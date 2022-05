Il piano del Pd per l’ambiente: più alberi, più mezzi elettrici, logistica dell’ultimo miglio ed edifici efficienti

Migliorare la qualità dell’aria di Parma, una delle più urgenti criticità che la prossima amministrazione cittadina dovrà affrontare. Con questo obiettivo il Partito Democratico presenta un insieme di azioni coordinate sul tema fondamentale dell’ambiente che viviamo.

Il tema va affrontato sotto diversi aspetti: le linee guida del PD sono diminuire le emissioni nocive legate alla mobilità urbana, aumentare il patrimonio arboreo capace di compensare e “pulire” l’aria, favorire la riqualificazione degli edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, aiutare i cittadini a sfruttare facilitazioni fiscali e normative.

Per quanto riguarda le emissioni nocive, le azioni da mettere in campo sono facilitare l’utilizzo del trasporto pubblico, il completamento delle zone 30 e di tutti i percorsi ciclabili che collegano i quartieri e le frazioni al centro della città, il sostegno alla mobilità elettrica con un rapido aumento delle colonnine di ricarica e il potenziamento del car-sharing in tutti i principali parcheggi cittadini, a partire da quelli scambiatori, con una dotazione di impianti fotovoltaici per la produzione dell’energia; a corollario, è possibile sviluppare un progetto di logistica dell’ultimo miglio per la consegna dei beni a domicilio con mezzi elettrici, un’alternativa ecologicamente sostenibile all’attuale metodo utilizzato dai corrieri.

Tema fondamentale è quello della gestione e della manutenzione attenta e qualificata del verde urbano per conservare ed accrescere il patrimonio arboreo con una pianificazione di piantumazioni di alberi in tutta la città, incluse le zone del centro, anche per ridurre il fenomeno delle “isole di calore”. L’altro aspetto sul quale è necessario lavorare sono gli investimenti sulla rigenerazione degli spazi urbani e sulla riqualificazione degli edifici, puntando sull’efficientamento degli involucri e sulle fonti rinnovabili così da arrivare ad un miglioramento delle prestazioni energetiche, utilizzando per quanto possibile le risorse messe a disposizione dal PNRR. Infine, un aiuto per i cittadini sarà fornito dallo “Sportello energia”, punti informativi per fornire consulenza ed affiancare i parmigiani nell’ottimale utilizzo delle facilitazioni fiscali e normative a disposizione.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma