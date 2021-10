Il più famoso coro gospel del mondo, l’Harlem Gospel Choir, in concerto all’Auditorium Paganini

Mercoledì 1 dicembre all’Auditorium Niccolò Paganini di Parma, grazie a ARCI PARMA e CAOS Organizzazione Spettacoli, ritornano l’HARLEM GOSPEL CHOIR il coro gospel più conosciuto al mondo, portatore di suoni maestosi ed energie contagiose, torna con un concerto speciale per condividere messaggi d’amore, pace e speranza.

Nella loro lunga carriera si sono esibiti per la famiglia reale, il presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John e due papi, oltre ad aver collaborato con artisti del calibro di Diana Ross, Pharrell Williams, Jamie XX, Gorillaz e tanti ancora.

Fondato nel ‘86 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di M. L. King, il coro è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York.

L’Harlem Gospel Choir, attraverso la propria musica, ha condiviso il messaggio di amore, pace e armonia con migliaia di persone di nazioni e culture diverse. Il Coro cerca di rendere il mondo un posto migliore, pieno di amore e di pace, e lo fa attraverso la sua musica e le sue dinamiche e coinvolgenti performance, in cui la cultura africana della Black Church si fonde a quella americana del gospel, dimostrando come questo possa essere auspicabile anche nella realtà. Le canzoni dell’Harlem Gospel Choir arrivano sin nel profondo dell’anima di chi le ascolta, diffondendo un messaggio di gioia e speranza, messaggio ancora più sentito durante il clima natalizio, periodo in cui il Coro si esibirà in Italia, quest’anno con uno speciale tributo a Prince, il re indiscusso della pop music. In ogni esibizione, Harlem Gospel Choir diffonde la rinascita della cultura di Harlem, trascinando il pubblico che, sempre più numeroso, partecipa alle loro coinvolgenti performance!

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e presso ARCI Parma (Via Testi, n. 4 – PR).

Per informazioni:

ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it