Il Ponte sul Po di Colorno chiuso per lavori il 22 maggio e il 5 giugno

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità rende noto che Anas spa ha stabilito che sul Ponte di Colorno – Casalmaggiore sul fiume Po, dell’Asolana (ora di proprietà Anas), resterà sospesa totalmente la circolazione stradale per tutti i mezzi e anche per i pedoni dalle ore 8 alle ore 19 di sabato 22 maggio 2021 e dalle ore 8 alle ore 19 di sabato 5 giugno 2021.



La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta Fincantieri Infrastructure Spa di Trieste lo svolgimento delle lavorazioni di installazione del sistema di monitoraggio strutturale del ponte; infatti per eseguire tali attività, garantendo la sicurezza dei lavoratori e l’incolumità degli utenti della strada, richiede il provvedimento restrittivo della circolazione veicolare di chiusura totale del ponte su tutte le corsie.



Percorsi alternativi:

– Ponte Sul Fiume Po Presso Boretto (Provincia Reggio Emilia): Sp 62 “Della Cisa” (Provincia Parma e Reggio Emilia) – Sp 111 “Asse di Val D’enza” (RE);

– Ponte “Verdi” sul Fiume Po in loc. Ragazzola (PR), con limite di portata di 44 tonnellate: Sp 10 “di Cremona” (PR).

Foto: il ponte di Colorno – Casalmaggiore