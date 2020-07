Il Prefetto in visita al Comando della Guardia di Finanza di Parma

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Parma, Dott. Antonio Garufi, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ove è stato accolto – con gli onori di rito – dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Gianluca De Benedictis.

Nell’occasione, il Prefetto ha incontrato i Comandanti di Reparto della provincia di Parma e gli Ufficiali alla sede.

L’Autorità di Governo ha voluto sottolineare il fondamentale ruolo del Corpo per la salvaguardia dell’economia legale ed ha espresso profondo apprezzamento per la preziosa collaborazione fornita dal Comando Provinciale nell’ambito delle numerose iniziative avviate e coordinate dalla Prefettura, in piena e perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia.

Successivamente, nel corso di un breve briefing, il Comandante Provinciale ha illustrato al Prefetto l’organizzazione della Guardia di Finanza nella provincia di Parma, soffermandosi sulle più rilevanti attività operative svolte: dal contrasto alle frodi fiscali, agli interventi in materia di tutela della spesa pubblica, alle indagini in tutti i settori che evidenziano fenomeni di criminalità economico-finanziaria nonché al concorso al mantenimento della sicurezza pubblica.

Al termine dell’incontro, il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per le parole di elogio e di apprezzamento espresse con riferimento all’operato dei propri militari.