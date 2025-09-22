Il Premio Mario Tommasini 2025 assegnato a Lella Costa

Quest’anno, il premio internazionale intitolato a Mario Tommasini verrà assegnato dalla Fondazione ad una donna, Lella Costa, un’artista che ha unito alle attività di attrice, autrice e scrittrice l’impegno costante per i diritti delle donne e dei bambini.

Nota al pubblico per le sue straordinarie doti interpretative sui palchi dei teatri italiani, è un’appassionata protagonista di numerose campagne di sensibilizzazione a fianco di organizzazioni umanitari che operano nei luoghi più poveri del mondo.

Il Premio, istituito dalla Fondazione a partire dal 2008 per valorizzare le persone che si sono distinte a favore dei più deboli e degli indifesi, vuole sottolineare, riconoscendolo a Lella Costa, l’importanza del quotidiano impegno civile e sociale verso chi soffre, chi è vittima di ingiustizie e di maltrattamenti.

La premiazione avverrà con cerimonia aperta al pubblico ed ingresso libero Giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 17 al Teatro al Parco, parco Ducale, Parma. L’evento è patrocinato dal Comune di Parma e sostenuto dalla Cooperativa Sirio. Saranno presenti, oltre alla presidente della Fondazione Marcella Saccani, il vice sindaco di Parma Lorenzo Lavagetto, Patrizia Bonardi, presidente della Cooperativa Sirio, e Franca Tragni, premiata nella scorsa edizione.