Il Presidente del Consiglio Comunale Tassi Carboni ha risposto alla petizione presentata in dicembre dal Comitato Cittadella Futura

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, ha inviato, al Comitato Cittadella Futura, la risposta alla petizione che il Comitato ha presentato in dicembre.

“A completamento del lungo ed articolato percorso di valutazione della petizione depositata dal Comitato Cittadella Futura, lo scorso 16 dicembre, nelle mie mani – spiega Tassi Carboni – ho inviato allo stesso Comitato il riscontro, da parte del Consiglio Comunale, ai temi riguardanti il programma di riqualificazione del Parco della Cittadella”. Si tratta di un atto particolarmente importante. “Il documento – continua il Presidente del Consiglio Comunale – è frutto di un serrato ed appassionato confronto da parte di tutte le forze politiche. Esso si è arricchito, nel corso del tempo, anche attraverso l’apporto istruttorio delle Commissioni Consiliari, a cui è seguito il dibattito in Consiglio Comunale del 1° febbraio 2021 ed il successivo affinamento, a mia personale cura, in numerosi incontri della Conferenza dei Capigruppo”.

Il Presidente aveva offerto la disponibilità ad un incontro on line con i rappresentati del Comitato in modo da presentare personalmente l’esito del lungo percorso. I rappresentanti del Comitato Cittadella Futura hanno declinato richiedendo l’invio della relazione scritta per le valutazioni del caso.