Il Presidente della Provincia Massari in visita all’Intercral Parma

Stamattina il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari si è recato in visita a Intercral Parma, accompagnato dal presidente dell’associazione Mauro Pinardi.

Dopo aver visitato l’intera sede di via Sartori, che è anche sede del Cral della Provincia, e dopo aver conosciuto alcuni dei volontari, Massari si è complimentato con loro e con il Presidente Pinardi.

“Conoscevo già Intercral – ha dichiarato Massari- ma è stato bello visitare la nuova sede, conoscere i tanti progetti in corso, e soprattutto aver visto un’idea di futuro, con tante novità che andranno ad ampliare l’offerta di servizi. Ho preso atto soprattutto della sua impressionante multifunzionalità, con particolare attenzione ad aiutare gli altri, chi ha problemi sanitari o sociali, o di solitudine. Bravi, davvero!”

“Questa visita è stata importante per la nostra associazione – ha dichiarato il Presidente Pinardi – in quanto molte convenzioni in essere, tra cui la mobilità sostenibile e assistita oncologica e dei disabili, vedono la collaborazione della Provincia, e i servizi resi alla comunità riguardano non solo il capoluogo, ma l’intero territorio provinciale. Inoltre intercral e Provincia collaborano attivamente in progetti finanziati da Upi – Unione Province italiane a favore dei giovani, coinvolgendo istituti scolastici per una diffusione della cultura di cittadinanza attiva e progetti di alternanza scuola – lavoro.”

INTERCRAL PARMA è l’associazione senza scopo di lucro che coordina le attività ricreative dei CRAL aziendali aderenti, circa 50 tra da quelli di Comune, Provincia, Tep e importanti aziende private locali. Persegue finalità di solidarietà sociale e d’impegno civile, ricerca e promozione culturale, ma anche turismo sociale e promozione turistica locale.

Nata nel 2001, ora conta oltre 15 mila soci e oltre 250 volontari attivi.

Nel suo carnet: iniziative di carattere culturale, sportive, ricreative, artistiche, turistiche, dai viaggi ai corsi di ginnastica, alla biblioteca con oltre 2 mila libri.

Ma anche iniziative a sostegno delle persone svantaggiate.

Tra queste, il trasporto gratuito per pazienti oncologici, d’intesa con l’associazione Verso il Sereno e il patrocinio di Provincia, Comune di Parma e Azienda Ospedaliera di Parma, e poi progetti a favore di carcerati e persone che hanno abusato di sostanze, il sostegno telefonico per persone sole, gli eventi sportivi a fini solidaristici a sostegno della Donazione degli Organi.

Dal 2006 è attivo il gruppo di donatori di sangue Fidas Intercral Parma con oltre 200 volontari attivi.

Inoltre ci sono gli stage formativi per i ragazzi delle scuole superiori, si ospitano giovani in Servizio civile, e vi sono convenzioni con l’Università per i tirocini.

Nel 2022 Intercral Parma ha ricevuto il Premio Sant’Ilario del Comune di Parma.