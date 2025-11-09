Il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio in visita al Parco Norma Cossetto a Parma

Nella giornata di sabato 8 novembre 2025 il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi, ha visitato il Parco Norma Cossetto di Parma, ancora in attesa della sua inaugurazione ufficiale.

Ad accompagnarlo, il responsabile locale del Comitato, Paolo Babarelli, insieme a diversi esponenti provinciali del C10F.

Alla presenza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Tramuta, è stata avanzata la proposta di collocare nel giardino un cippo commemorativo in ricordo dei Martiri delle foibe, nonché di realizzare una panchina tricolore, simbolo di memoria e identità nazionale, già presente in numerose città italiane.

L’iniziativa intende rafforzare il valore storico e civile del Parco, dedicato a Norma Cossetto, martire delle violenze titine, e promuovere una cultura della memoria condivisa e rispettosa delle radici italiane.