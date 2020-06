Il primo weekend di Parma City Tour ha visto i primi turisti in arrivo a Parma da tutto il nord Italia

Dallo scorso venerdì ha ripreso il cammino di Parma City Tour, la visita a piedi del centro storico di Parma accompagnati da una guida turistica locale. Due ore di turismo culturale che svelano i tesori della città, sono stati vissuti da coppie arrivate da Bergamo, Sanremo, Monfalcone, Torino e Venezia nel primo fine settimana di riapertura dopo la sospensione imposta dal rispetto delle misure sanitarie.

Un paio d’ore baciate da sole (prenotabili presso Parma Welcome IAT telefonando allo 0521218889 oppure scrivendo a turismo@comune.parma.it) che partiranno sempre il venerdì, il sabato e la domenica da Piazza Garibaldi alle 10,30. Il tour che si svolge con un’illustrazione in italiano o in lingua inglese propone un itinerario sorprendente tra romanico e barocco, passando da giardini alla francese e il tempio della lirica senza dimenticare competenti consigli gastronomici per assaporare anche le eccellenti proposte di Parma Città Unesco per la Gastronomia Creativa.

La ripartenza è stata incoraggiante: i turisti già nelle prime settimane di apertura stanno ricominciando a scegliere Parma come meta di vacanza o di gita. Per i prossimi weekend attesi anche i primi arrivi internazionali. Parma Welcome, aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 18 è disponibile per le prenotazioni dei prossimi Parma City Tour e dei tour Parma City of Gastronomy, oltre che per qualsiasi informazione turistica. “E’ solo l’inizio” commenta l’Assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa “ma sicuramente un inizio promettente che ha visto Parma, già dai primi giorni di sblocco degli spostamenti, come meta richiesta dal turismo culturale ed enogastronomico. Nelle prossime settimane la riapertura di tutti i monumenti, dei Musei cittadini, la ripresa degli eventi e delle attività connesse al programma di Parma Capitale Italiana della Cultura e le incoraggianti notizie dal punto di vista sanitario ci faranno riprendere, da dove abbiamo lasciato. Parma sarà sempre più una città di punta nel turismo italiano”.