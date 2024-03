Il professor Roberto Peroncini omaggia i Carabinieri di Parma con un suo dipinto

In occasione della “Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, il Professore Roberto Peroncini, già docente di grafica pubblicitaria e comunicazione presso il Liceo Artistico Statale Paolo Toschi di Parma, espositore di opere in Emilia Romagna e nel mondo, ha voluto omaggiare i Carabinieri di Parma di una sua opera, rappresentativa di quelli che ritiene siano i Valori dell’Arma.

L’idea nasce da un incontro con il Comandante Provinciale che, appreso del proposito dell’artista di voler esprimere, con un’opera pittorica, il proprio ringraziamento ai Carabinieri per la loro azione in favore della collettività e contro le mafie, ha suggerito di ispirarsi alla “Fiamma” dell’Arma per l’Alto valore simbolico che rappresenta, alla quale tutti i Carabinieri, sin dall’arruolamento, si ispirano e che, nelle Scuole militari, ogni Carabiniere impara a declinare con gli imperativi categorici di “fermezza”, “umanità”, “giustizia”, “stile”, “organizzazione” e “fede”, così come ne sono fedeli interpreti tutti quei Carabinieri che agendo con capacità, professionalità, sobrietà e determinazione sono accanto ai cittadini, soprattutto ai più deboli, come testimoniano gli atti di quotidiano eroismo avvenuti anche in Provincia di Parma, come la giovane donna Carabiniere che, disarmata, ha affrontato un presunto uxoricida, il Brigadiere che, nonostante una grave lesione, ha continuato ad inseguire un fuggitivo assicurandolo alla giustizia, o ancora l’Appuntato che non ha esitato ad esporsi a pericolo per salvare un uomo che si stava lanciando da un ponte.