Il progetto “Nati per leggere” di Comune di Parma e l’Azienda U.S.L. si rinnova

È stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa tra il Comune di Parma, l’Azienda U.S.L. di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la ripresa della collaborazione tra pediatri, bibliotecari e educatori nell’esecuzione del progetto “Nati per leggere”: una azione finalizzata a gestire al meglio le co-progettazioni future, vista l’intenzione delle Parti di proseguire insieme nella promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita con iniziative e eventi coordinati.

La progettualità è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Caterina Bonetti, assessora al Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario Azienda USL Parma, intervenuto anche in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Gabriella Caselli, pediatra di Comunità Ausl Parma, Lucia Gambini, medico della Struttura Complessa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, e Michele Corsello, responsabile del Sistema bibliotecario.

Il Comune di Parma, già nel 2011, aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Azienda U.S.L. di Parma e la Provincia di Parma in cui si conveniva di promuovere, nei rispettivi ambiti di competenza, azioni a supporto della diffusione del progetto “Nati per Leggere” (NpL).

Con questa nuova sottoscrizione, le Parti si impegnano, con azioni sempre più incisive, mediante un approccio multi-professionale che coinvolge tutti i soggetti firmatari dell’intesa per sostenere e rafforzare, presso famiglie e genitori, la lettura condivisa come fattore fondamentale di uno sviluppo affettivo e cognitivo equilibrato e armonioso.

Il Comune di Parma, sulla base della lunga e qualificata esperienza nell’offerta di servizi per la lettura nella prima infanzia, si impegna a promuovere il Progetto NpL presso le famiglie dei nuovi nati, sia sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione, sia sotto quello dei supporti tecnico documentari, sostenendo la collaborazione tra Agenzie di Tutela della Salute, Biblioteche, Servizi Educativi, Centri per le Famiglie e Associazioni, in un’ottica di rete per lo sviluppo di iniziative comuni. Si impegna inoltre ad adottare il programma Nati per Leggere all’interno dell’offerta delle Biblioteche, dei Servizi educativi 0-6 anni e dei Centri per le Famiglie, favorendo l’uso degli spazi pubblici per lo svolgimento delle azioni; a promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale bibliotecario, anche dei Comuni della provincia, del personale sanitario, socio-educativo e dei volontari su temi e contenuti di interesse per la promozione della lettura nei primi anni di vita dei bambini. In fine si impegna a realizzare attività di promozione alla lettura precoce in famiglia, in modo particolare dedicate ai bambini tra gli 0 e i 6 anni, con speciale attenzione ai temi dell’integrazione, della multiculturalità e dell’accessibilità; ad incrementare, nei suoi servizi, il patrimonio documentario ritenuto adatto per le finalità del programma.

Le Aziende sanitarie si impegnano a coinvolgere i pediatri (di famiglia, di comunità, dei reparti ospedalieri) e le altre figure sanitarie (neuropsichiatri, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, educatori etc.), deputate alla cura del bambino, nel promuovere il programma Nati per Leggere nei diversi contesti di cura e nelle iniziative di promozione della salute e del benessere fisico-psicologico. Gli operatori si proporranno quali promotori e sensibilizzatori della pratica della lettura in età precoce presso le famiglie, anche attraverso attività di comunicazione e formazione, nelle seguenti sedi, in particolare:

Punti Nascita (Ospedale di Vaio e Azienda Ospedaliero-Universitaria ): esposizione dei poster nei punti strategici dei reparti: multiligua AUSL con informativa e multilingua delle Biblioteche di Parmaa; inserimento nella lettera di dimissione sia del Nido sia del reparto di Neonatologia del foglio con l’informativa in lingua.

): esposizione dei poster nei punti strategici dei reparti: multiligua AUSL con informativa e multilingua delle Biblioteche di Parmaa; inserimento nella lettera di dimissione sia del Nido sia del reparto di Neonatologia del foglio con l’informativa in lingua. Salute Donna (Azienda USL ): esposizione dei poster nei punti strategici del servizio: multilingua AUSL con informativa in tutte le sedi della provincia e multilingue delle Biblioteche di Parma.

): esposizione dei poster nei punti strategici del servizio: multilingua AUSL con informativa in tutte le sedi della provincia e multilingue delle Biblioteche di Parma. Pediatri di Famiglia (Azienda USL): esposizione dei poster nei punti strategici delle sale d’aspetto degli ambulatori: multilingua AUSL con informativa e multilingua delle Biblioteche di Parma con informativa, questi ultimi, solo per i Pediatri di famiglia di Parma; somministrazione e/o eventualmente rinforzo del messaggio Nati per Leggere durante i bilanci di salute.

esposizione dei poster nei punti strategici delle sale d’aspetto degli ambulatori: multilingua AUSL con informativa e multilingua delle Biblioteche di Parma con informativa, questi ultimi, solo per i Pediatri di famiglia di Parma; somministrazione e/o eventualmente rinforzo del messaggio Nati per Leggere durante i bilanci di salute. Pediatria di Comunità (Azienda USL): esposizione dei poster nei punti strategici delle sale d’aspetto: multilingua AUSL con informativa e multilingua delle Biblioteche di Parma. Le Aziende sanitarie si impegnano inoltre a provvedere alla formazione del proprio personale.

È prevista inoltre la costituzione di un Tavolo di coordinamento composto da almeno 3 membri nominati dai rispettivi enti, con il compito di valutare, programmare, pianificare e monitorare le attività NpL.

Ideato nel 1999, “Nati per Leggere” è un progetto nazionale di promozione della lettura rivolto ai bambini in età precoce, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (a cui aderiscono circa tremila pediatri italiani), dall’Associazione Italiana Biblioteche (che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche e centri di documentazione) e dal Centro per la Salute del Bambino (organizzazione senza fini di lucro con compiti di formazione, ricerca e solidarietà rivolti all’infanzia), con l’obiettivo di sostenere e diffondere la pratica della lettura ad alta voce rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, in quanto strumento di sostegno alla crescita e allo sviluppo, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Presidenza della Repubblica e accreditato al Ministero della Salute.